Hallan sin vida a la mujer desaparecida el pasado jueves en el Mirador de Hilda, en Tenerife

Tras tres intensas jornadas de búsqueda en una de las zonas más escarpadas de la isla, el operativo de emergencia ha confirmado la peor de las noticias. El cuerpo sin vida de la mujer alemana de 35 años que permanecía desaparecida desde el pasado jueves ha sido localizado en el entorno del Mirador de Hilda, en el Macizo de Teno.
Tres días de rastreo incansable
La alerta saltó el pasado jueves a las 21:13 horas. Desde ese momento, se activó un complejo dispositivo coordinado por la Guardia Civil, con la intervención del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) y el Seprona, junto a agentes de la Policía Local de Buenavista.
A ellos se sumaron de forma inmediata los Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide y bomberos profesionales con base en Guía de Isora, quienes peinaron palmo a palmo una zona caracterizada por su difícil orografía y barrancos profundos.
Dificultades meteorológicas
El viernes, el operativo trabajó desde las 8:00 hasta las 19:00 horas sin resultados. Las condiciones del terreno y la visibilidad obligaron a suspender las labores al caer la noche, retomándose el rastreo este sábado a primera hora de la mañana.
Finalmente, sobre las 12:30 horas del sábado, los efectivos de búsqueda localizaron el cuerpo de la desaparecida. Aunque aún se desconocen las causas exactas de lo ocurrido, el hallazgo pone fin a una angustiosa espera para familiares y amigos, a quienes los servicios de emergencia y asociaciones de voluntarios ya han trasladado su más sincero pésame.
La zona del Mirador de Hilda, situada en la carretera que une Santiago del Teide con Masca, es conocida por su belleza pero también por la peligrosidad de sus senderos y laderas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas complican la visibilidad.