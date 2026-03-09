Cambios en el Barrio de Salamanca y Uruguay: Santa Cruz interviene en estas calles por seguridad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una hoja de ruta para transformar la realidad urbana de los barrios de Uruguay y Salamanca. Tras una visita técnica encabezada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y las responsables de Distrito y Movilidad, Purificación Dávila y Evelyn Alonso, se han confirmado una serie de intervenciones que buscan atajar problemas históricos de seguridad vial, accesibilidad y servicios básicos.
Acompañados por el comisario de la Policía Local, los mandatarios municipales escucharon las quejas directas de los vecinos de La Arboleda, centradas especialmente en la velocidad excesiva de los vehículos y el estado del mobiliario urbano.
Seguridad vial: el foco en los colegios y cruces peligrosos
Uno de los puntos más críticos detectados se encuentra en el cruce de las calles El Olvido y Fébles Campos. Al tratarse de un entorno escolar, la concejalía de Movilidad ha confirmado que se estudiarán medidas de refuerzo de la visibilidad y señalización para garantizar la seguridad de los alumnos durante las horas de entrada y salida.
Asimismo, ante la denuncia vecinal por accidentes recurrentes debido a la alta velocidad, el Consistorio implementará soluciones técnicas para obligar a los conductores a levantar el pie del acelerador en los tramos más sensibles del distrito. “Nuestro objetivo es una movilidad más segura y ordenada en todos los barrios”, subrayó Evelyn Alonso.
Intervención en el arbolado de la calle Diego Crosa
La situación ambiental también ha ocupado un lugar destacado en la agenda. Los residentes de la calle Diego Crosa han trasladado su preocupación por el estado de los ejemplares de la zona. Ante esto, el área de Parques y Jardines realizará un estudio técnico urgente para determinar si los árboles están enfermos o si pueden recuperarse.
En esta misma vía, se ha anunciado un plan de mejora de la accesibilidad, que incluirá la creación de nuevos rebajes de acera y pasos de peatones adaptados, eliminando así las barreras arquitectónicas que dificultan el tránsito de personas con movilidad reducida.
Inversiones en pavimentación y servicios para 2026
El Distrito Centro-Ifara ya tiene presupuesto y fecha para nuevas obras de mejora. Se ha confirmado que, a lo largo de este año, se procederá a la pavimentación de las calles Nijota y Campoamor, respondiendo a una demanda vecinal de hace tiempo.
Otras actuaciones destacadas en los barrios de Salamanca y Uruguay incluyen:
- Iluminación inteligente: En la Plaza de Fátima (Francisco Hernández Barroso), se han instalado nuevos focos con telegestión que regulan la intensidad de la luz para no molestar a los vecinos durante la noche.
- Fibra óptica: Tras meses de gestiones con operadoras, la zona próxima al Parque Secundino Delgado ya cuenta con cobertura casi total de alta velocidad.
- Limpieza y orden: El Ayuntamiento ha tramitado el traslado de contenedores que dificultaban la actividad comercial en nuevos establecimientos de la zona.
Estas “pequeñas” intervenciones, en palabras de la concejala Purificación Dávila, son las que realmente tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los chicharreros, haciendo de los barrios espacios más cómodos y seguros para vivir.