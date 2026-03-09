Tegueste fusiona tango, cultura vasca y vino en una cata que despierta los sentidos

El ayuntamiento de Tegueste, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Sector Primario, junto a la Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE), organiza una nueva edición del Festival Territorio y Vino, que se celebrará entre los días 20 y 22 de marzo con el objetivo de poner en valor la riqueza vinícola del municipio y promover la tradición vitivinícola local mediante un programa de actividades variadas.
El evento incluirá catas, maridajes y propuestas musicales que combinan cultura y gastronomía. La programación comenzará el viernes 20 a las 20:30 horas en la Sala Prebendado Pacheco con ‘Maridaje Sonoro con Vino’, una experiencia que combinará los vinos de Tegueste con vinos de Argentina al ritmo del tango. Al día siguiente, el sábado 21 de marzo a las 20:30 horas, se presentará ‘EuskCanarias: Acordes con sabor’, un espectáculo que fusionará txakoli, vinos locales, timple y txalaparta en un encuentro de música y gastronomía.
La programación concluirá el domingo 22 a las 12:00 horas en el Patio Prebendado Pacheco con ‘La Vermutada’, un encuentro pensado para disfrutar del vermut y la gastronomía local en un ambiente de convivencia y participación, cerrando así un fin de semana dedicado a la cultura, los sabores y las tradiciones.
A continuación, del 23 al 26 de marzo, se llevarán a cabo actividades relacionadas con la Distinción a los vinos de Tegueste, cosecha 2025, que incluyen la recogida de muestras por las bodegas, cata a ciegas y la entrega oficial de distinciones el sábado 28 de marzo a las 20:00 h, en el Teatro Príncipe Felipe, con actuación musical del grupo Filigrana. La entrada al teatro es gratuita.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó que “este festival es una oportunidad para celebrar nuestra identidad como municipio y poner en valor todo lo que nos distingue. El vino no solo forma parte de nuestra historia y de nuestro paisaje, sino que también representa el esfuerzo y la dedicación de las familias que han trabajado durante generaciones para mantener viva esta tradición. Iniciativas como el Festival Territorio y Vino nos permiten compartir con residentes y visitantes la riqueza de nuestro patrimonio vitivinícola, fomentar la cultura local y fortalecer la conexión entre la tierra, su gente y nuestras costumbres.”
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sector Primario, Julián Rodríguez, subrayó que “con este festival buscamos impulsar el sector primario, dinamizar la actividad económica y generar espacios de encuentro donde la gastronomía, la música y la cultura se unan para promover nuestros vinos y nuestro patrimonio. Iniciativas como estas también contribuyen a acercar el mundo del vino a la ciudadanía, fomentando el conocimiento, el consumo responsable y el orgullo por los productos de nuestro municipio”.
Los interesados en participar pueden preinscribirse en las actividades del festival a través del siguiente enlace: https://forms.gle/tkv95egk7LAYu1Y78.
El Festival Territorio y Vino reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Tegueste con la promoción del sector vitivinícola, la gastronomía local, la cultura del municipio y la dinamización de la economía vinculada al producto de cercanía.