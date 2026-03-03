La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

La Policía Canaria ha registrado este martes un centro de acogida de menores inmigrantes en Puerto de la Cruz (Tenerife) gestionado por Quorum Social 77, la misma empresa a la que ya le han clausurado en el último año otros centros en Gran Canaria y Fuerteventura, han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia.
Esta intervención se enmarca, de hecho, en la misma operación dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, detallan las fuentes.
Entre mayo y julio de 2025, su titular ordenó el cierre de un centro que atendía a 45 menores inmigrantes en Santa Brígida por malos tratos, y otro en Arinaga con 148 chicos, así como la sede de la entidad en Las Palmas; y en noviembre pasado la Policía Canaria registró otro centro de menores no acompañados en Puerto del Rosario y fueron detenidos el subdirector y un trabajador.