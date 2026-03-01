Tras meses de parón, Plus Ultra pone fecha al regreso de la ruta Tenerife-Venezuela

Se acabó la espera para los miles de canarios y venezolanos que dependen de la conexión directa entre el Archipiélago y el país sudamericano. Plus Ultra Líneas Aéreas ha confirmado que retomará sus operaciones comerciales con Caracas, poniendo fin al periodo de suspensión que comenzó el pasado 23 de noviembre de 2025 debido a la revocación de licencias y la situación del espacio aéreo.
La fecha clave para Tenerife
Aunque la compañía reanuda este mismo martes sus vuelos desde Madrid, los pasajeros con origen en Tenerife tendrán que esperar un poco más. La ruta directa que opera los domingos desde la isla se reactivará oficialmente a partir de la última semana de marzo.
A partir de ese momento, la aerolínea recuperará su operativa habitual, que se irá reforzando progresivamente. En julio, Plus Ultra ofrecerá un total de cinco servicios semanales entre España y Venezuela: cuatro desde Madrid y el servicio dominical directo desde Tenerife Norte.
Un regreso tras meses de incertidumbre
La suspensión de vuelos en noviembre de 2025 siguió las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y supuso un duro golpe para la conectividad de las Islas. Durante este tiempo, la compañía tuvo que habilitar rutas alternativas vía Colombia (Cartagena de Indias) para cumplir con sus pasajeros.
Con la normalización de la navegación aérea y la devolución de las licencias, Plus Ultra vuelve a operar con normalidad. Cabe destacar que, para celebrar el regreso, la aerolínea lanzó recientemente una oferta de billetes a mitad de precio para compensar a aquellos clientes que no pudieron viajar durante el bloqueo del espacio aéreo venezolano.
Expansión en Sudamérica
Con esta reactivación, Plus Ultra consolida su presencia en el continente, donde ya opera cinco rutas regulares: Caracas, Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Buenos Aires. Para Tenerife, la recuperación de la ruta a Caracas supone devolver la normalidad a una de las conexiones con mayor carga emocional y demanda de la isla.