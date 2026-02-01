alto voltaje

Decenas de descendientes canarios se beneficiarán de la amnistía en Venezuela

Una medida esperada durante años por las víctimas de persecución política
Decenas de descendientes canarios se beneficiarán de la amnistía en Venezuela
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Venezuela ha recibido con alegría, aunque con cierta cautela, el anuncio de amnistía general hecho por la presidenta interina Delcy Rodríguez, una medida esperada durante años por las víctimas de persecución política y que se considera clave para abrir un proceso de reconciliación política en un país, no olvidemos, intervenido por Donald Trump y muy lejos aún de la normalidad. Decenas de descendientes canarios se beneficiarán de la amnistía.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas