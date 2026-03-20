Adiós al barro en Llano del Moro: el cambio radical que llega a esta calle de Santa Cruz

El final de una de las últimas vías de tierra en el corazón del distrito Suroeste ya tiene fecha y presupuesto. La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, ha aprobado el expediente para la urbanización integral de la calle Juan Marín Vives, en el barrio de Llano del Moro. Con una inversión que asciende a 664.983 euros, la actuación transformará por completo la fisonomía y la calidad de vida de los residentes.
Este proyecto, integrado en el ambicioso programa Suroeste Avanza, supone el cumplimiento de un compromiso municipal largamente esperado. Según ha destacado el alcalde, la obra pondrá fin a décadas de deficiencias en accesibilidad y servicios básicos. “Es un paso fundamental para terminar con una situación que hacía la vía intransitable cada vez que llovía, especialmente para los niños que acuden al colegio”, señaló el regidor chicharrero.
Una intervención integral: más que asfalto
La transformación de la calle Juan Marín Vives no será un simple parcheado. El concejal del distrito, Javier Rivero, ha detallado que las obras abarcarán una superficie de 1.750 metros cuadrados. La nueva configuración de la vía contará con una calzada de 5,5 metros para vehículos y, lo más importante, aceras de un mínimo de dos metros de ancho.
Este nuevo itinerario peatonal garantizará la seguridad de los alumnos del CEIP Matías Llabré Verd, quienes hasta ahora debían sortear charcos y barro en su trayecto diario al centro educativo. Además del pavimento, el plan contempla una intervención integral bajo el suelo:
- Instalación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento.
- Nuevas canalizaciones para telecomunicaciones y baja tensión.
- Instalación de alumbrado público y sistemas de riego.
El reto técnico: el “pozo canario”
El camino administrativo para llegar a esta licitación no ha sido sencillo. Javier Rivero recordó que el trabajo con la Asociación de Vecinos La Era y El Trigo comenzó hace años, teniendo que sortear complejos problemas técnicos y expropiaciones de terrenos gestionadas por la Gerencia de Urbanismo.
Uno de los mayores desafíos ha sido el saneamiento. Al tratarse de una calle sin salida o “fondo de saco”, no era posible la conexión directa con la red general de alcantarillado. La solución de ingeniería adoptada ha sido la instalación de un pozo canario en el punto más bajo de la vía. Esta infraestructura ha requerido autorizaciones específicas del Consejo Insular de Aguas y el permiso de propietarios privados, un puzle administrativo que ya está resuelto.
Plazos: las máquinas llegarán en verano
Con la licitación ya en marcha, el Ayuntamiento de Santa Cruz prevé que las empresas constructoras presenten sus ofertas en las próximas semanas. Si el proceso administrativo transcurre sin contratiempos, la previsión es que las obras comiencen durante el próximo verano.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses, por lo que antes de que termine el próximo ejercicio, la calle Juan Marín Vives habrá dejado atrás su pasado de tierra para convertirse en un espacio urbano moderno, digno y, sobre todo, seguro para la comunidad educativa de Llano del Moro.