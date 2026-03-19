El parque en Cabo Llanos ya tiene luz verde definitiva para convertirse en el gran referente verde de la capital tinerfeña. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará el próximo lunes la adjudicación del proyecto de la futura plaza Celia Cruz, una infraestructura que dotará por fin a este núcleo residencial y de oficinas de su primera gran zona de esparcimiento arbolada.
Este ambicioso proyecto, que se ubicará estratégicamente entre las dos emblemáticas Torres de la ciudad, ha sido adjudicado a los arquitectos Romén Álvarez y Cristina González. La actuación no solo supone una mejora estética, sino una transformación profunda del urbanismo en la zona de expansión de la capital.
Un proyecto de 2,7 millones con “coste cero”
Una de las claves de esta adjudicación es su financiación. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha destacado que la inversión de 2,7 millones de euros se cubrirá íntegramente mediante fondos europeos. De esta manera, el nuevo parque en Cabo Llanos costará “cero euros” a los contribuyentes chicharreros, aprovechando las líneas de subvención para la creación de infraestructuras verdes urbanas.
La hoja de ruta marcada por el consistorio prevé que la licitación de las obras se produzca el próximo mes de abril. A partir de ese momento, se iniciará un plazo de ejecución de 18 meses para levantar un espacio que contará con:
- 175 árboles de diversas especies adaptadas al clima local.
- Una superficie vegetal de 2.394 metros cuadrados.
- Zona de juegos infantiles y una cafetería con terraza.
El dilema del aparcamiento subterráneo
Pese al avance administrativo, el expediente técnico refleja un debate interno sobre el subsuelo de la parcela. Mientras que la Gerencia de Urbanismo sugiere la necesidad de habilitar plazas de aparcamiento subterráneo de acuerdo con el Plan General, el área de Movilidad advierte que esta propuesta podría chocar con el actual Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Lo que sí parece garantizado es la previsión de un viario subterráneo público que conectará las calles Los Llanos 6 y Adán Martín Menis, una infraestructura crítica para mejorar la fluidez del tráfico en el entorno de las Torres sin sacrificar la superficie peatonal del nuevo parque en Cabo Llanos.
Transformación integral en Llano del Moro
En la misma sesión de la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha dado un paso decisivo para otro punto del municipio. La calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro, dejará de ser una vía de tierra tras años de reivindicaciones vecinales.
Con un presupuesto de 665.000 euros, la obra transformará este espacio en una calle totalmente urbanizada, con redes de saneamiento, alumbrado público y pluviales. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que esta intervención es fundamental para mejorar la accesibilidad del entorno del CEIP Matías Llabrés Verd.
El edil del distrito Suroeste, Javier Rivero, incidió en que esta actuación en Llano del Moro es un compromiso largamente esperado que, junto al gran parque en Cabo Llanos, demuestra el equilibrio inversor entre el centro neurálgico y los barrios periféricos de Santa Cruz de Tenerife.