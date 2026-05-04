Santa Cruz de Tenerife festeja entre flores, cruces y libros sus 532 años de historia

Como cada 3 de mayo, Santa Cruz de Tenerife volvió a llenarse ayer de cruces y flores para celebrar los 532 años de su fundación, en el día grande de sus Fiestas de Mayo. La rambla de la capital fue uno de los puntos neurálgicos del día, por la que pasearon miles de personas para contemplar las 36 cruces elaboradas por los centros escolares con materiales reciclados, así como las 12 realizadas con flores y elementos naturales por instituciones públicas y privadas en el Paseo de las Tinajas.
Unas obras que se sumaban a las 24 cruces engalanadas por colectivos y asociaciones vecinales por los diferentes barrios. De ellas, la cruz de la Asociación de Vecinos Las Palmitas, ubicada en el distrito Salud-La Salle, fue la galardonada con el primer premio del tradicional Concurso de Cruces de Flores Naturales de las Fiestas de Mayo organizado por el ayuntamiento.
El segundo premio fue para la cruz de la Asociación de Vecinos Arcipreste, en el distrito Centro-Ifara, mientras que el tercer premio recayó en el Centro Cultural Tamaragua, en el distrito Suroeste. Mientras, el cuarto y quinto premio fueron para la Asociación de Vecinos San Gerardo, en Salud-La Salle, y Real Club Náutico de Tenerife, en el distrito Anaga, respectivamente.
En cuanto a los resultados del Concurso-Exposición de Cruces Escolares elaboradas con materiales reciclados, en la modalidad Infantil el primer premio recayó en el CEIP Ágora, y el segundo en el CEIP San Fernando.
En la categoría de Primaria y Educación Especial, el máximo galardón lo recibió el CEE Hermano Pedro, y el segundo fue para el CEIP Isabel La Católica; mientras que en la modalidad de Secundaria y Educación de Adultos, ganó el primer premio el Colegio Chamberí, y el segundo recayó en el Hogar Escuela María Auxiliadora.
Paseo por la rambla
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, acompañados por las reinas adulta y de los mayores de las Fiestas de Mayo, así como por el Mago y Maga infantiles realizaron ayer por la mañana el tradicional recorrido por las diferentes obras florales que decoraban las ramblas.
Desde el ayuntamiento destacaron dos momentos del paseo. Por un lado, se rindió un homenaje al científico y botánico Wolfredo Wildpret, recientemente fallecido, en la cruz del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, y que contó con la presencia de su viuda, familiares y representantes del Colegio. Y, por otro lado, se festejó el ascenso del CD Tenerife en la cruz del equipo blanquiazul, en la que estuvo presente el presidente de la entidad, Felipe Miñambres.
La jornada concluyó con la conmemoración del 532 aniversario de la fundación de la ciudad, con una solemne eucaristía presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y concelebrada por los párrocos de la ciudad en la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción. A su término se celebró la procesión con la Cruz Fundacional de la ciudad, uno de los momentos más simbólicos de este día.