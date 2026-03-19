Un gran parque para Cabo Llanos: zona infantil, terraza y 175 árboles

Cabo Llanos tendrá, por fin, su primera gran zona verde. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará el próximo lunes la adjudicación del proyecto que permitirá la creación del futuro parque y plaza Celia Cruz, el cual irá ubicado entre las dos Torres, y contará con 175 árboles, además de una zona infantil y una cafetería.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha anunciado que “una vez se apruebe el proyecto, la intención será sacar el próximo abril la licitación de la obra, con el objetivo de proceder a la ejecución de la misma una vez se adjudique. Este nuevo espacio costará cero euros a Santa Cruz, pues la inversión destinada se llevará a cabo al 100% con fondos europeos”, destacó.
La redacción del proyecto, denominado plaza arbolada en la calle Celia Cruz, ha sido adjudicado a los arquitectos Romén Álvarez y Cristina González, con un presupuesto base de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La intención de esta actuación es la creación de una nueva infraestructura verde en la ciudad, que abarcará una superficie vegetal aproximada de 2.394 metros cuadrados y que se llevará a cabo en la parcela existente entre las Torres de Cabo Llanos.
Según refleja el expediente relativo a la redacción del proyecto y dirección de obras, la Gerencia de Urbanismo da el visto bueno a esta actuación, aunque subraya que la misma deberá contemplar la totalidad de la parcela K, de acuerdo con su delimitación en el PGOU-05 vigente, sin perjuicio de que se asumirán las partes de la urbanización ya ejecutadas. A tal fin, solo se desarrollarán los trabajos que estén pendientes, como los de la plaza central.
Aparcamientos
Igualmente, Urbanismo solicita que el proyecto contemple la necesidad de disponer de plazas de aparcamiento en el subsuelo de la futura plaza, aportando al expediente un estudio de viabilidad de la empresa Mareva Ingeniería. No obstante, desde el área de Movilidad municipal se matiza que dicha propuesta de crear un aparcamiento subterráneo en la zona “no se ajusta a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) vigente ni a la programación municipal en materia de aparcamientos. De considerarse su tramitación, deberá justificarse de forma expresa y fundamentada”, subraya.
Por otra parte, el proyecto de urbanización de dicha parcela en Cabo Llanos para la creación de esta gran zona verde también deberá contemplar la previsión del viario subterráneo público de conexión entre la calle Los Llanos 6 y calle Adán Martín Menis, previsto por el PGOU-05.
La calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro, será totalmente urbanizada
La calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro, dejará de ser una vía de tierra para transformarse en un espacio urbanizado. El plan de obras no se limitará al asfaltado, sino a una intervención integral que abarcará la instalación de redes de abastecimiento de agua, saneamiento, riego y aguas pluviales, así como las canalizaciones para los servicios básicos y de alumbrado público.
La Junta de Gobierno local aprobó el pasado lunes la licitación de esta obra, con una inversión de 665.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. “Se trata de un proyecto que pondrá fin a años de problemas de accesibilidad y falta de servicios básicos en esta calle”, indicó el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El edil del distrito Suroeste, Javier Rivero, incidió en que la actuación dará respuesta a un compromiso largamente esperado por los vecinos y la comunidad escolar del CEIP Matías Llabré Verd”.