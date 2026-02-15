Indignación de los vecinos de Cabo Llanos por los botellones tras las noches de Carnaval: “Sería imposible que pasara por fuera de las casas de nuestros concejales”

Una publicación difundida en redes sociales ha vuelto a poner el foco en los botellones tras las noches de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife, después de que un vídeo grabado en la zona de Cabo Llanos muestre a decenas de personas concentradas en la vía pública durante la madrugada del primer viernes festivo, bailando alrededor de algunos coches y con la música a todo volumen.
El contenido, compartido a través de la cuenta de Instagram @ruidoenlatorre, que gestiona un vecino de la zona, denuncia la celebración de encuentros multitudinarios en la calle tras el cierre de locales de ocio nocturno, en lo que el autor del vídeo describe como un traslado del ambiente festivo a espacios residenciales.
Denuncian concentraciones en la vía pública tras el cierre de discotecas
En el mensaje que acompaña a las imágenes, se señala que la prohibición pasan de celebrar afters en discotecas estaría provocando que estos encuentros se trasladen a la calle, una situación que, según el usuario, estaría afectando al descanso vecinal en zonas como Cabo Llanos.
La publicación también hace referencia a la supuesta falta de presencia policial en el lugar y reclama medidas para evitar este tipo de concentraciones en espacios públicos durante la celebración del Carnaval.