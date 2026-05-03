Más de 15.000 personas abarrotan el baile de magos de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife celebró anoche la edición número 91 de su tradicional Baile de Magos por las Fiestas de Mayo, en el entorno de la iglesia de La Concepción. Para este acto, el Ayuntamiento capitalino distribuyó 720 mesas en sus alrededores, que acogieron a más de 15.000 personas en una cita ya emblemática de la capital con las tradiciones y el folclore que celebra las fiestas fundacionales de la ciudad, sus 532 años.
Una noche en la que los asistentes disfrutaron no solo de folclore, con actuaciones en directo, sino también de la mejor gastronomía casera tradicional, en la que los platos de cuchara, carnes y pescados fueron regados con el vino canario.
Asimismo, antes del inicio del Baile de Magos tuvo lugar, como es tradicional, la celebración de la Ofrenda Floral a la Virgen de Candelaria en el monumento a la patrona de Canarias ubicado en la plaza de La Candelaria.
El acto dio comienzo a las 20.00 horas y contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, junto a miembros de la Corporación municipal, así como otros representantes de instituciones y entidades.
Estuvieron acompañados por la Reina adulta, la Reina de los mayores, y el Mago y la Maga infantiles junto a sus cortes de honor, y la música folclórica en esta ocasión corrió a cargo de la agrupación A.F. Idayra. El periodista Zenaido Hernández fue el encargado de presentar el acto.
Y hoy la ciudad se viste de gala para celebrar sus 532 años con un amplio y diverso conjunto de actividades.
Hoy domingo
Así, la jornada arranca a las 09.00 horas con el tradicional Concurso de Cruces de Flores Naturales, que este año cuenta con 24 repartidas por todos los barrios de la capital, y cuyos ganadores se conocerán hoy después de que el jurado recorra todos los arreglos.
Asimismo, con un multicolor recorrido, el XVII Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas con material reciclado reúne este año a 36 centros educativos de la ciudad en la Rambla de Santa Cruz. También aquí, entre el Paseo de las Tinajas y el parque García Sanabria, estarán situadas otras 12 cruces realizadas con flores y otros materiales por diferentes entidades, colectivos o empresas.
Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la parroquia de La Concepción acoge la conmemoración del 532 aniversario de la fundación de la ciudad con una eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago. Posteriormente, tendrá lugar la tradicional procesión con la Santa Cruz.