santa cruz

Santa Cruz de Tenerife celebra su 532 aniversario: guía de actos, cruces de flores y libros

La capital tinerfeña vive su día grande este 3 de mayo con el tradicional concurso de flores, la procesión de la Cruz Fundacional y la Feria del Libro
Santa Cruz de Tenerife celebra su 532 aniversario: guía de actos, cruces de flores y libros
Flores y cruces para celebrar el día grande de Santa Cruz. Fran Pallero (archivo)
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

La capital tinerfeña vive este domingo, 3 de mayo, una de sus jornadas más emblemáticas. Santa Cruz de Tenerife celebra el 532 aniversario de su fundación con un programa que combina la tradición floral, el fervor religioso y la actividad cultural en las calles.

Los actos centrales, que incluyen el concurso de cruces, la Feria del Libro y la procesión de la Cruz Fundacional, marcan el pulso de una jornada de gran afluencia ciudadana.

Noticias relacionadas
  1. Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife: horario, escenarios, orquestas y todo lo que debes saber sobre la gran nocheBaile de Magos de Santa Cruz de Tenerife: horario, escenarios, orquestas y todo lo que debes saber sobre la gran noche

El mapa de las flores: 24 cruces y 36 centros educativos

La actividad comenzará a primera hora, a las 9:00 horas, con el inicio del Concurso de Cruces de Flores Naturales. Este año, la capital cuenta con 24 instalaciones distribuidas por los diferentes barrios. Un jurado especializado recorre hoy cada punto para determinar los ganadores, cuyo veredicto se hará público mañana.

De forma paralela, la Rambla de Santa Cruz se convierte en el epicentro del talento escolar. El XVII Concurso-Exposición de cruces escolares reúne a 36 centros educativos, quienes han elaborado sus obras exclusivamente con material reciclado. La participación se divide en tres categorías: 10 centros de Preescolar e Infantil, 16 de Primaria y Educación Especial, y 10 de Secundaria y Adultos.

Además, en el tramo comprendido entre el Paseo de las Tinajas y el Parque García Sanabria, se exhiben otras 12 cruces institucionales y de entidades privadas, entre las que destacan las del propio Ayuntamiento, El Corte Inglés, el Club Deportivo Tenerife y los cinco distritos municipales (Anaga, Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Suroeste).

Liturgia y presencia institucional

El bloque institucional y religioso tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción. La Solemne Eucaristía conmemorativa será presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y contará con la participación del Coro Contemporáneo de Tenerife.

Posteriormente, se desarrollará la procesión con la Santa Cruz Fundacional. El acto contará con la presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias (en representación de S.M. el Rey), y el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto a otras autoridades civiles y militares. El recorrido procesional discurrirá por las calles de Santo Domingo, La Noria y Padre Moore.

Cultura y ocio en el Parque García Sanabria

La Feria del Libro complementa la oferta festiva con charlas y presentaciones literarias durante todo el día. Los encuentros se dividen entre el Espacio Cultural Alfonso García Ramos (Fuente de los Cisnes) y el Espacio Cultural Ángel Guimerá (Rambla).

Para el público infantil, el Parque García Sanabria acoge desde las 17:00 horas el Concurso de Dibujo y Pintura.

Toda la programación detallada de las Fiestas de Mayo se encuentra disponible en la web oficial y en los perfiles sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas