Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife: horario, escenarios, orquestas y todo lo que debes saber sobre la gran noche

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir este sábado una de las jornadas más señaladas de su calendario festivo. El Baile de Magos, acto central de las Fiestas de Mayo, regresará al corazón de la capital en una edición marcada por la masiva participación y la ampliación de su recinto para dar respuesta a la alta demanda de los vecinos.
El evento comenzará oficialmente a las 21:00 horas y tendrá como epicentro el entorno de la calle La Noria.
Según los datos del área de Fiestas, se han distribuido 720 mesas, lo que supone una capacidad de más de 7.000 personas sentadas, a las que se sumarán los miles de asistentes que disfrutarán de la oferta musical en las zonas comunes.
Un recinto ampliado para la tradición
La organización ha dispuesto un dispositivo que abarca las calles Antonio Domínguez Alfonso (La Noria), Nifú-Nifá, Campo Castro y Bravo Murillo, además de las plazas de Europa y de la Iglesia de la Concepción.
Por segundo año consecutivo, se han integrado al recorrido las calles Candelaria y Santo Domingo, consolidando así el crecimiento de este espacio festivo.
Como es norma estricta en este encuentro, el acceso al recinto estará condicionado al uso del traje tradicional canario. El Ayuntamiento de Santa Cruz recalca que esta medida es un elemento esencial para preservar la identidad y el carácter histórico de la celebración.
Programación musical y escenarios
La noche se dividirá en diferentes ambientes musicales para cubrir todos los géneros de la cultura popular. El escenario de Campo Castro acogerá el sonido de las parrandas con las actuaciones de Las Siembras, A.F. Jariguo, Los Campitos, Achi Anaga, Peña del Lunes y Nijota.
Simultáneamente, la plaza de Europa se convertirá en el epicentro del baile de taifas, con la participación de las agrupaciones Alcorán, Aceviños, Farutes del Atlántico y A.F. Idaira. Para quienes busquen un ambiente de verbena, el puente del Cabo vibrará de madrugada con las orquestas Tropin, Sonora Olympia y la actuación de Pepe Benavente.
“Orgullo por las tradiciones”
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha señalado que el Baile de Magos es una cita donde Santa Cruz muestra su “orgullo por las tradiciones” y su capacidad de convivencia. Asimismo, ha subrayado el esfuerzo municipal para garantizar que el evento sea “participativo, seguro y organizado”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso en valor el equilibrio entre tradición y dinamismo, destacando la implicación ciudadana en el mantenimiento de las costumbres canarias tras agotar la oferta de mesas disponibles.
Ofrenda y aniversario fundacional
Antes del inicio del baile, la ciudad celebrará la tradicional Ofrenda a la Virgen de Candelaria. En este acto, diversos colectivos y agrupaciones folclóricas desfilarán con sus trajes típicos para rendir tributo a la Patrona de Canarias, reforzando el vínculo devocional de las fiestas.
Este intenso fin de semana coincidirá además con los actos por el 532 aniversario de la fundación de Santa Cruz, que tendrán su momento cumbre el domingo por la mañana con una agenda institucional y cultural que completa el programa central de las festividades de mayo.