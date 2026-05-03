Óscar Liam protagoniza el cierre de la Feria del Libro de Santa Cruz con una mirada a la nueva narrativa

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife afronta su última jornada el lunes 4 de mayo con una programación que mira al futuro de la creación literaria, poniendo el acento en el talento emergente y en el acompañamiento a nuevas voces del Archipiélago. Impulsada por el Cabildo de Tenerife, la jornada de clausura refuerza el papel de la feria como espacio no solo de exhibición cultural, sino también de generación de oportunidades reales para el sector del libro.
El cierre llega además marcado por el éxito del Encuentro de Nuevos Autores & Editores: Mesa de Conexión, organizado por la Escuela Literaria con el apoyo del Cabildo de Tenerife y celebrado este domingo 3 de mayo. La iniciativa ha propiciadolaselección de ocho obrasque serán editadas por sellos como Ediciones Idea, Editorial La Palma, Baile del Sol y Le Canarien, consolidándose como una de las acciones más relevantes de esta edición en apoyo al talento emergente.
En palabras de Antonia Molinero, impulsora de la iniciativa, “ha sido un éxito total. El encuentro de nuevos escritores con editores es un espacio esencial para buscar nuevos autores y se ha logrado”, destacando el valor de este tipo de espacios para fortalecer el ecosistema literario insular.
En esta misma línea, el consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, subraya que “el resultado de este encuentro demuestra que la Feria del Libro no solo es un lugar de difusión cultural, sino también una herramienta eficaz para generar oportunidades concretas en el sector editorial”. Acha añade que “desde el Cabildo seguiremos impulsando iniciativas que conecten a quienes escriben con quienes editan, facilitando el acceso a la publicación y apoyando el talento que surge en la isla”.
La jornada del lunes tendrá su momento central a las 12:30 horas en el Espacio Alfonso García-Ramos, con la presentación de Las Galletas (Plasson e Bartleboom, 2026), de Óscar Liam, en conversación con el periodista Eduardo García Rojas. En su debut narrativo, el autor canario construye una obra que se sitúa entre la novela y el mosaico de relatos, articulada a través de la voz de Elva, una abuela que, en conversaciones con su nieto, va desgranando la memoria de un mundo que desaparece.
A través de estas historias, Liam reconstruye el pasado de un pueblo del sur de Tenerife —Las Galletas—, convertido en símbolo de una identidad en transformación. La obra recorre episodios de vida marcados por la emigración, el hambre, el trabajo en las tomateras, las supersticiones o los cambios provocados por la llegada del turismo, componiendo un retrato colectivo de varias generaciones.
Con una prosa que bebe de la tradición oral y del habla canaria, el libro se presenta como un ejercicio de memoria emocional y de rescate cultural, donde la voz de las abuelas —y de quienes construyeron esos territorios— se convierte en eje narrativo. Más allá de la nostalgia, Las Galletas plantea una reflexión sobre la identidad, el arraigo y el riesgo de pérdida de las historias que sostienen la vida cotidiana, consolidando a Óscar Liam como una de las nuevas voces de la literatura canaria contemporánea.
El consejero insular destaca que “la jornada de clausura simboliza uno de los grandes objetivos del Cabildo: acompañar al sector del libro en todas sus fases, desde la creación hasta la difusión”. En este sentido, recuerda que “el apoyo institucional se articula también a través de la red de bibliotecas, las ayudas a editoriales y autores, y acciones que fomentan la lectura como un derecho cultural fundamental”.
Con esta última jornada, la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife cierra una edición marcada por la calidad de su programación, la diversidad de propuestas y la conexión entre autores, editores y público. Durante cinco días, el Parque García Sanabria se ha consolidado como un punto de encuentro para la literatura en todas sus formas, reafirmando su papel como uno de los principales motores culturales del Archipiélago.