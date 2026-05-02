Día de la Madre en Santa Cruz: celébrala con la poesía de Sara Búho

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife vivirá el domingo 3 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, una de sus jornadas más emotivas y simbólicas, en la que la poesía, la narrativa y las artes escénicas se convierten en vehículos de conexión con los afectos, la memoria y los vínculos personales. Impulsada por el Cabildo de Tenerife, la programación del día refuerza el carácter de la feria como espacio de encuentro entre generaciones, sensibilidades y nuevas formas de creación.
La jornada comenzará a las 11:00 horas con una de las iniciativas más destacadas de esta edición: el Encuentro de Nuevos Autores con Editores, que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria. Este espacio nace con el objetivo de buscar talento y dar visibilidad a escritores y escritoras nóveles de Tenerife, ofreciéndoles la oportunidad de presentar sus obras ante editoriales canarias.
Se trata de una propuesta que abre una vía directa hacia la publicación, ya que, tras el encuentro, cada editorial podrá seleccionar una obra para su edición, con la previsión de alcanzar hasta cuatro nuevas publicaciones en géneros como narrativa, poesía o ensayo. Una iniciativa que convierte la Feria del Libro en una plataforma real de impulso para la creación emergente en la isla.
En paralelo, a las 11:00 horas, el Espacio Alfonso García-Ramos acogerá la presentación de La viuda blanca (Baile del Sol, 2025), de la autora canaria María del Mar Rodríguez, en conversación con el periodista Eduardo García Rojas. La obra propone una aproximación íntima al duelo, la pérdida y las transformaciones personales, temas que adquieren una resonancia especial en una jornada marcada por la celebración de los vínculos familiares.
También desde la mañana, el Espacio Ángel Guimerá dará protagonismo al tejido editorial canario con la presentación de diversas novedades. A las 11:00 horas, el Centro de la Cultura Popular Canaria presentará 365 coplas, de Luis Carrasco, y Cómo miran los mares, de Carmelo Rivero, dos propuestas que dialogan con la tradición oral y el paisaje cultural de las Islas. A las 12:00 horas, Elena Morales presentará Cerrar los ojos y Perdóneme, Monsieur Flaubert, obras que exploran la memoria y la identidad desde una mirada contemporánea.
A las 13:00 horas, LeCanarien Ediciones dará a conocer La pella de gofio, de Daniasa M. Curbelo, un título que reivindica elementos identitarios del Archipiélago desde una perspectiva actual. Ya por la tarde, Algani Editorial presentará Margarita ojos de luna, de Gregorio Sosa (17:00 horas), y Dímelo en canario, de Clara Isabel Rufino (18:00 horas), dos propuestas centradas en la relación entre lenguaje, cultura y territorio.
La programación se abrirá también a las artes escénicas a las 18:00 horas con “La Orilla dorada”, de Aborá Cel y Ernesto Rodríguez Abad, una propuesta que combina palabra e interpretación para explorar nuevas formas de expresión literaria.
El cierre del día llegará a las 19:30 horas con la presencia de la poeta canaria Sara Búho, una de las voces más influyentes entre el público joven, que presentará Y yo a ti (Lunwerg, 2025) y Si el mar no regresa (Lunwerg, 2026), en conversación con Sonia Cabrera. Su obra, marcada por la emoción, la intimidad y la conexión directa con los lectores, convierte la poesía en un espacio de encuentro con los afectos, especialmente significativo en una fecha como el Día de la Madre, donde la palabra se vincula con la memoria, el cuidado y los lazos personales.
El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, destaca que “esta jornada refleja la capacidad de la literatura para conectar con las emociones y con los vínculos que nos definen como sociedad”. En este sentido, subraya que “el Cabildo apuesta por una feria que no solo dé visibilidad a autores consolidados, sino que también genere oportunidades reales para quienes empiezan, fortaleciendo así el tejido cultural de la isla”.
Acha añade que “iniciativas como el Encuentro de Nuevos Autores con Editores permiten abrir nuevas puertas al talento emergente, al tiempo que la presencia de autoras como Sara Búho evidencia la conexión de la literatura con las nuevas generaciones y con las formas actuales de expresar la emoción”.
Con esta programación, el domingo 3 de mayo se consolida como una jornada clave dentro de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, donde la poesía, la escena y las nuevas oportunidades para la creación se entrelazan en una celebración cultural que, en el Día de la Madre, pone en el centro la emoción y la palabra.