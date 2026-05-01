La Feria del Libro de Santa Cruz reúne el sábado a voces imprescindibles de la narrativa y el pensamiento contemporáneo

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife vivirá el próximo sábado 2 de mayo una de sus jornadas más destacadas, con la presencia de autores de referencia del panorama literario nacional y una programación que combina narrativa, pensamiento contemporáneo y promoción del sector editorial canario. Impulsada por el Cabildo de Tenerife, la agenda del día refuerza el carácter de la feria como espacio de encuentro entre literatura y ciudadanía.
La jornada tendrá como eje principal las presentaciones de dos figuras clave de la literatura actual. A las 18:00 horas, el Espacio Alfonso García-Ramos acogerá el encuentro con el escritor Sergio del Molino, que presentará La hija (Alfaguara, 2026) y Dos tardes con Joseph Roth (Alianza Editorial, 2025), en conversación con el escritor Pablo Martín Carbajal.
En estas obras, Del Molino continúa explorando algunos de los grandes temas que han definido su trayectoria, como la memoria, la identidad y la construcción del relato personal y colectivo. La hija profundiza en las relaciones familiares y en las tensiones emocionales que atraviesan el vínculo entre generaciones, mientras que Dos tardes con Joseph Roth propone un diálogo literario con el autor centroeuropeo, revisitando su figura y su legado desde una mirada contemporánea que conecta pasado y presente.
A continuación, a las 19:30 horas, será el turno de Sara Torres, una de las voces más influyentes del pensamiento actual, que presentará El pensamiento erótico (Reservoir Books, 2026) y La potencia afectiva. Deseo, cuerpo y emociones (Txalaparta, 2025), en diálogo con la filóloga y escritora Katya Vázquez Schröder.
En estas obras, Torres desarrolla una reflexión profunda sobre el deseo, el cuerpo y las emociones como espacios de conocimiento y construcción política. A través de una escritura que transita entre el ensayo, la filosofía y la experiencia personal, la autora propone una mirada crítica sobre las formas en que se construyen las relaciones afectivas, cuestionando los marcos normativos y abriendo nuevas posibilidades para pensar la intimidad y la subjetividad en el mundo contemporáneo.
La jornada se completa en horario de mañana con la actividad del Espacio Ángel Guimerá, donde el Cabildo de Tenerife da protagonismo al tejido editorial canario mediante la presentación de novedades subvencionadas. A las 11:00 horas, la Editorial Zech presenta Todas las aves de Canarias. Guía de naturaleza, una obra divulgativa que acerca al público la riqueza ornitológica del Archipiélago desde una perspectiva didáctica y accesible. A las 13:00 horas, Diego Pun Ediciones presenta Días de clase, de Cristina García Carballo, ilustrado por Javier Nóbrega, un trabajo que combina literatura e ilustración para abordar el universo educativo desde una mirada sensible y contemporánea.
El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, destaca que “la jornada del sábado refleja el compromiso del Cabildo con una programación de calidad que conecta la creación literaria con los grandes debates de nuestro tiempo”. En este sentido, subraya que “la presencia de autores como Sergio del Molino o Sara Torres sitúa a la Feria del Libro de Santa Cruz en el mapa de las grandes citas culturales, al tiempo que se sigue apostando por visibilizar y fortalecer el sector editorial canario”.
Acha añade que “el objetivo es generar espacios de encuentro donde la literatura no solo se lea, sino que se piense, se comparta y se convierta en una herramienta para comprender mejor la realidad que nos rodea”.
Con esta programación, el sábado 2 de mayo se consolida como uno de los días centrales de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo al público una propuesta que combina reflexión, actualidad y diversidad de voces en un entorno abierto y accesible para todos.