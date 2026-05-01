La Feria del Libro de Santa Cruz centra su programación del viernes en el diálogo entre memoria, escena y nuevas narrativas

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife vivirá este viernes, 1 de mayo una de sus jornadas más intensas y representativas, con una programación que pone el foco en el diálogo entre literatura, memoria, escena y pensamiento contemporáneo. Impulsada por el Cabildo de Tenerife, la agenda del día combina encuentros con autores de primer nivel y propuestas escénicas que invitan a reflexionar sobre los grandes temas de la condición humana.
La jornada arrancará a las 12:00 horas en el Espacio Cultural Alfonso García-Ramos con la presentación de Saquen sus muertos (Astiberri, 2026), del autor canario Rayco Pulido, Premio Nacional de Cómic. En conversación con la historiadora Sonia Cabrera, Pulido abordará una novela gráfica que adapta Verano de Juan “el Chino” (1971), del escritor canario Claudio de la Torre, una de las figuras clave de la literatura insular del siglo XX.
A partir de esta obra, Pulido traslada al lenguaje del cómic una historia ambientada en una ciudad atlántica asolada por una epidemia de cólera a mediados del siglo XIX, construyendo un relato donde el colapso social, la desigualdad y la supervivencia se entrelazan con una mirada profundamente humana. La adaptación funciona también como una relectura contemporánea que rescata y actualiza el legado de De la Torre, acercándolo a nuevas generaciones de lectores.
A continuación, a las 13:30 horas, la compañía Hojarasca propone “Conversaciones en torno a María Rosa de Ángel Guimerá”, una actividad abierta al público que convierte la feria en un espacio de diálogo vivo en torno a una de las grandes obras del teatro universal. La propuesta combina fragmentos dramatizados, reflexión y coloquio, incorporando miradas contemporáneas sobre el conflicto, la pasión y la condición humana presentes en el clásico. Participan especialistas del ámbito educativo y teatral como Sofía Delgado, Miguel Ángel Martínez y Oswaldo Bordón, junto a la propia compañía, en un formato que conecta palabra, cuerpo y memoria e invita a redescubrir los clásicos desde la escena viva.
La programación continuará por la tarde con la presentación, a las 18:00 horas, de Niñas sucias (Pepitas de Calabaza, 2025), de Elena Correa, en diálogo con el periodista Eduardo García Rojas. Se trata de un libro de relatos que reúne doce historias ambientadas en Canarias y protagonizadas por mujeres y niñas que atraviesan distintas formas de violencia, aislamiento y vulnerabilidad. A través de una escritura que combina lo real y lo fantástico, Correa construye un universo narrativo en el que la vida cotidiana revela sus zonas más oscuras: la soledad, la salud mental, la maternidad —deseada o impuesta— o la presión social sobre los cuerpos y las identidades. Con una prosa a la vez descarnada y compasiva, la autora ofrece una mirada crítica sobre la sociedad contemporánea, integrando el paisaje y el contexto insular como elementos esenciales del relato.
El cierre de la jornada llegará a las 19:30 horas con la presentación de El anillo de Faride (Editorial Círculo Rojo, 2026), de Jorge Dávila, también acompañado por Eduardo García Rojas. En esta primera novela, el autor construye un thriller que parte de un hecho real profundamente arraigado en la memoria de Tenerife: la catástrofe aérea de Los Rodeos de 1977. A partir de ese suceso, la historia sigue a una fotógrafa marcada por la tragedia y a un periodista que reabre el caso décadas después, en una trama que conecta Tenerife con escenarios internacionales como Nueva York o Estambul. La aparición de un misterioso anillo vinculado a un antiguo tesoro activa una investigación que combina intriga, memoria y aventura, abordando temas como la pérdida, la identidad o la búsqueda de la verdad.
El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, subraya que esta programación “refleja el compromiso del Cabildo con una concepción amplia de la cultura, en la que la literatura dialoga con otras disciplinas y se convierte en un espacio de encuentro con la ciudadanía”. En este sentido, destaca que “no se trata solo de presentar libros, sino de generar experiencias que permitan al público acercarse a las ideas, los conflictos y las emociones que atraviesan nuestro tiempo”.
Acha añade que “el apoyo del Cabildo a la Feria del Libro se traduce en una programación que apuesta por la calidad, pero también por la diversidad, dando cabida tanto a autores consolidados como a nuevas voces, y poniendo en valor, de manera especial, el talento canario”.
Con esta intensa agenda, el viernes 1 de mayo se perfila como una jornada clave dentro de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, en la que la palabra escrita, la escena y el pensamiento contemporáneo se entrelazan para ofrecer al público una experiencia cultural completa y abierta.