Violeta Quiles, jugadora del Costa Adeje: “Suena fuerte, pero a veces las lesiones llegan cuando menos las deseas, pero más las necesitas”

Violeta Quiles llegó en el pasado mercado de invierno al Costa Adeje Tenerife Egatesa procedente de la Real Sociedad, donde tuvo la mala suerte de sufrir su segunda lesión de cruzado que la tuvo apartada durante muchos meses de los terrenos de juego. Una lesión que persiguió a la futbolista cartagenera, ya que en 2019 jugando con el Alhama El Pozo sufrió la misma lesión. Quiles llegó al CD Tenerife femenino para reforzar una banda izquierda huérfana de efectivos, tras la lesión de larga duración de la capitana Raquel Peña ‘Pisco’, así como la de Aithiara Carballo, también en el dique seco, y que empezó la temporada en el lateral izquierdo con un rendimiento muy alto. La carrilera murciana debutó de blanquiazul, el pasado 18 de enero, en el mejor partido que ha jugado el Costa Adeje Tenerife Egatesa en lo que va de temporada, al pasar por encima del Athletic Club (5-0) en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Violeta Quiles saltó al terreno de juego en los minutos finales aportando dos asistencias a sus compañeras Koko Ange e Iratxe Pérez. DIARIO DE AVISOS, aprovechando el parón de la Liga F Moeve por los compromisos internacionales de las selecciones nacionales, pulsó con la futbolista de Cartagena sus primeros meses de blanquiazul, y de lo que se viene en los próximos días para el representativo canario de fútbol femenino.
–¿Cómo se gestó su fichaje por el Costa Adeje Tenerife Egatesa, en el pasado mercado de invierno?
“Fue a partir del interés del director deportivo del club Jordi Torres, y con las facilidades que dio la Real Sociedad estuvimos en contacto hasta que finalmente se pudo cerrar mi fichaje”.
–Su puesta en escena, en el día de su debut ante el Athletic Club, fue imponente con dos asistencias en pocos minutos y en el mejor partido del Costa Adeje Tenerife Egatesa en lo que va de temporada.
“No llevaba ni dos semanas en el equipo, pero se me dio la oportunidad y yo me sentía preparada para el desafío que suponía el debut con el Costa Adeje Tenerife Egatesa. Todo salió muy bien, así que muy contenta por mi regreso a los terrenos de juego después de un tiempo sin poder hacerlo por causa de la lesión, y sobre todo por el partido que hizo el equipo”.
–¿Cómo afrontó esa grave lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha cuando militaba en la Real Sociedad, y que ya la había sufrido en 2019 cuando jugaba en el Alhama?
“Sinceramente las lesiones a veces llegan cuando menos las deseas, pero más las necesitas. Suena fuerte, pero es así. La lesión fue un trastorno que me hizo parar, darme cuenta de las cosas y empezar de cero. Aparte tenía la experiencia de la primera lesión de cruzado, tenía la certeza que iba a ir bien, y volvería mucho mejor. La verdad es que a día de hoy lo siento así, y me doy la razón”.
–Ahora tras el parón por las selecciones nacionales llegan emociones fuertes con esa semifinal, a doble partido, de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. ¿Cómo llega el equipo a una eliminatoria que puede resultar histórica?
“Estoy muy ilusionada por disputar esa semifinal de la Copa de la Reina. Creo que es una muy buena oportunidad, y una experiencia única que puedo vivir por primera vez. El equipo está en un buen momento emocional y físico, por lo que tenemos que aprovecharlo para hacer historia y jugar una final que además se disputará muy cerca de aquí, en el estadio de Gran Canaria. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones de cara a esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid”.
–En Liga F Moeve están en el cuarto puesto de la clasificación, pese a la última derrota ante el Real Madrid en Valdebebas. Un tropiezo que estuvo muy condicionado por la temprana expulsión de su compañera Yerliane Moreno.
“Con respecto al último partido ante el Real Madrid, está claro que la expulsión de una compañera nos hizo cambiar el plan de partido que teníamos previsto, por lo que hubo que adaptarse desde el principio a ese condicionante. De todos modos, el equipo compitió bien a pesar de que era otro partido totalmente diferente al que teníamos planteado de inicio. No quedó otra que cambiar y adaptarnos. Era un partido que teníamos en mente para sumar, pero en inferioridad todo cambia y no pudimos sacar nada positivo”.
–En los últimos partidos, está contando con la confianza del cuerpo técnico capitaneado por Yerai Martín para entrar en el once inicial.
“Estoy muy contenta y agradecida por la confianza depositada por el cuerpo técnico. Para mi es la recompensa a todo el trabajo hecho durante tantos meses, y ahí está mi rendimiento en el terreno de juego. Lo más importante es poder seguir ayudando al equipo”.
–Lleva poco tiempo en la isla, ¿cómo va la adaptación a un sitio nuevo como Tenerife y a su nuevo club, el Costa Adeje Egatesa?
“Con respecto a la adaptación diría que va de menos a más. Se trata de llegar a un sitio nuevo y tener que adaptarme a todo en mitad de la temporada no es fácil. Considero que tengo gran capacidad de adaptación, y eso me está ayudando en el plano individual”.
–Debe ser reconfortante para las futbolistas del Costa Adeje Tenerife Egatesa jugar en un estadio como el Heliodoro Rodríguez López.
“Nunca había jugado en el Heliodoro, y la verdad es que me ha sorprendido. Es un estadio con mucha solera y mueve a mucha afición. Es una pasada. Ánimo a los aficionados que sigan acudiendo en la recta final de la temporada porque juegan un papel vital para el equipo. Además, en el poco tiempo que llevo en Tenerife he apreciado que el equipo está muy unido a su afición”.
–¿El objetivo de Violeta Quiles es echar raíces en la isla y seguir más años de blanquiazul?
“Mi objetivo es asentarme lo más pronto en el equipo y en la isla. Coger buenas sensaciones en el campo y sentirme a gusto con mi juego. Al fin y al cabo, una jugadora rinde mejor cuando se siente en una zona de confort”.
–¿Qué más tiene que hacer una jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa para que sea convocada para la selección nacional absoluta?
“La exigencia para estar en la selección es muy alta. Ya sabemos que el nivel es muy alto, de ahí que hayan conseguido todo lo que han conseguido hasta ahora, y por eso han ganado tantos títulos. Hay mucha competencia tanto a nivel personal como profesional para poder ser convocada por la seleccionadora Sonia Bermúdez. Todas las futbolistas trabajamos para conseguir esa meta, que me encantaría y sería un sueño, así que no queda otra que seguir trabajando, dar lo máximo en cada partido con el CD Tenerife femenino, por si se da la oportunidad de ser convocada y llegar en las mejores condiciones”.