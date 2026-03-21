Ya es oficial: Educación convoca 686 plazas de Maestros para ocho especialidades en Canarias

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, una convocatoria que incluye 686 plazas distribuidas en ocho especialidades docentes. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, prevista para mediados de la próxima semana.
Las 686 plazas corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024 y se distribuyen entre las especialidades de Educación Primaria (215), Educación Infantil (110), Pedagogía Terapéutica (120), Inglés (91), Educación Física (65), Música (37), Audición y Lenguaje (25) y Francés (23). Del total, un 10% se reserva para el turno de personas con discapacidad.
Como novedad, el acto de presentación se celebrará en todas las islas para facilitar la asistencia, con el objetivo de evitar desplazamientos de los aspirantes, y tendrá carácter obligatorio, incluyendo la entrega de la programación didáctica y las instrucciones para el desarrollo de las pruebas.
La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, subrayó que se han introducido “importantes mejoras organizativas” entre ellas “incorporamos una nueva estructura de la prueba escrita, que se desarrollará en dos partes en la misma jornada, con el objetivo de hacer el proceso más claro y ordenado para las personas aspirantes”, señaló.
Este acto, de carácter obligatorio, incluirá la entrega de la programación didáctica y la comunicación de las instrucciones para el desarrollo de las pruebas.
Asimismo, la prueba escrita se desarrollará en dos momentos en la misma jornada: en horario de mañana se realizará el desarrollo del tema y, en horario de tarde, el supuesto práctico, que será leído posteriormente en llamamiento individual ante el tribunal.
Las personas participantes podrán concurrir a una especialidad y solicitar su incorporación a listas de empleo en otra de las especialidades convocadas.
Este procedimiento selectivo se suma a las convocatorias publicadas para distintas especialidades de formación profesional de Secundaria, de Artes Plásticas y Diseño, de Sectores Singulares de Formación Profesional, así como a las del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a la que se añade la preparación de la convocatoria al Cuerpo de Inspectores de Educación.