El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anuncia cambios de tráfico este fin de semana por las obras del tranvía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, en coordinación con Metrotenerife y la Policía Local, ha anunciado que, a partir este domingo y hasta el próximo sábado 2 de mayo, se realizarán modificaciones del tráfico en la avenida Islas Canarias, en la zona de Cruz del Señor, como consecuencia de los trabajos de mantenimiento programados en las vías del tranvía.
Las actuaciones previstas se centran en el corte al tráfico del carril izquierdo, en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre las calles Juan Rumeu García y subida Cuesta Piedra, durante los siete días en horario nocturno, a partir de las 22:00 y hasta las 6:00 horas. Por el contrario, el carril derecho se mantendrá abierto al tráfico en todo momento.
La realización de los trabajos de mantenimiento de la vía no afectará al servicio de tranvía, que se seguirá prestando con normalidad según los horarios y rutas habituales programadas.
Asimismo, tampoco sufrirá ninguna alteración el servicio de transporte urbano de Titsa, que mantendrá el recorrido y las paradas habituales en este tramo.
Esta segunda fase de las obras se produce tras la finalización de la actuación llevada a cabo esta semana en la zona de Puente Zurita, estando prevista una tercera intervención en otro punto del municipio el próximo mes.