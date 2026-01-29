Aviso importante del tranvía de Tenerife: cambios en el servicio y suspensión de la Línea 2

Metrotenerife recuerda a todos sus usuarios que, con motivo de las labores de mantenimiento preventivo de la plataforma ferroviaria, el servicio de tranvía presentará importantes modificaciones durante tres jornadas, desde este sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero. Una vez concluidos los trabajos, la red retomará su funcionamiento habitual el martes 3.
Debido a las labores de reposición de carriles en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta, la operativa del servicio debe adaptarse para que los tranvías de la Línea 1 circulen únicamente entre las paradas de Intercambiador y Chimisay. El trayecto restante, que conecta Chimisay con La Trinidad, será cubierto por un servicio de guaguas alternativo coordinado con TITSA que realizará paradas en puntos próximos a las estaciones afectadas. Por su parte, la Línea 2 y el servicio nocturno de fin de semana de la Línea 1 permanecerán suspendidos durante esos tres días, del sábado 31 al 2 de febrero.
Metrotenerife ha elegido este puente festivo buscando reducir las molestias al coincidir con días de menor demanda de movilidad en el área metropolitana.
Los usuarios pueden informarse del servicio de tranvía en la web de Metrotenerife, www.metrotenerife.com, en el teléfono 922 099 119 y en sus redes sociales, Facebook, X @tranviatenerife e Instagram.