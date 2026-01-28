Es oficial: la Línea 2 del tranvía de Tenerife se suspende y la Línea 1 funcionará solo a medias el fin de semana

El Ayuntamiento de Santa Cruz comunica, a través del área de Movilidad, diversas alteraciones del servicio de las Líneas 1 y 2 del tranvía de Tenerife debidas a las labores que forman parte del plan de mantenimiento preventivo de Metrotenerife, que tendrán como consecuencia que, entre el próximo sábado, 31 de enero, y el lunes, 2 de febrero, la Línea 1 del tranvía prestará servicio únicamente de forma parcial, mientras que la Línea 2 suspenderá su actividad por completo.
Según detalla la compañía del tranvía, la Línea 1 limitará su recorrido al tramo comprendido entre las paradas del Intercambiador y Chimisay, por lo que se ha habilitado un servicio alternativo de las guaguas de la compañía Titsa para cubrir el trayecto restante, circulando entre las paradas de Chimisay y La Trinidad, confirmando el operador que el servicio nocturno de fin de semana de la Línea 1 no estará operativo durante este periodo, al tiempo que anuncia la supresión de la Línea 2.
La guagua cubrirá el tramo afectado de la línea 1 del tranvía de Tenerife
Con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios, el dispositivo de guaguas cubrirá el tramo afectado de la Línea 1, por lo que las guaguas que cubrirán este resto del recorrido realizarán paradas en las proximidades de cada una de las estaciones que quedarán fuera de servicio debido a los trabajos en las vías, que forman parte del plan de mantenimiento preventivo de Metrotenerife, iniciado el pasado mes de diciembre. Esta actuación consiste en la adecuación de diversas zonas de la plataforma para permitir el posterior cambio y reposición de los carriles ferroviarios.
Los trabajos se centrarán en tramos específicos, incluyendo los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta. Y la intervención técnica requiere una actuación continuada sobre el carril, lo que imposibilita la circulación de los tranvías durante el tiempo de ejecución, al tiempo que anuncian que el corte del servicio será efectivo desde las 07:00 horas del sábado 31 de enero hasta las 24:00 horas del lunes, 2 de febrero.
Metrotenerife pone en valor que la finalización de los trabajos está prevista para la noche del lunes 2 de febrero, por lo que el martes, 3 de febrero, la red tranviaria volverá a estar totalmente operativa, restableciéndose la circulación en toda su extensión y retomando sus horarios habituales, al tiempo que anuncia que ha puesto a disposición de los usuarios varios canales para consultar información actualizada sobre el servicio, como la página web www.metrotenerife.com, el teléfono de atención 922 099 119 y sus perfiles en redes sociales (Facebook, Instagram y X en la cuenta @tranviatenerife).
Por su parte, desde la compañía que presta el servicio de transporte urbano en Santa Cruz de Tenerife, Titsa, se anuncia que aumentarán el número de plazas en la Línea 014 que une este municipio con La Laguna en la noche del próximo sábado y la madrugada del domingo, con horarios similares que ya presta de manera nocturna.