Más guaguas para la ruta especial de peregrinación a Candelaria

La ruta especial unirá de manera directa el Intercambiador de La Laguna y Candelaria, circulando en ambos sentidos por la Autopista Norte (TF-5), Autovía de Enlace (TF-2) y Autopista Sur (TF-1), con refuerzos entre las 07:50 y las 15:25 horas
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, pondrá en marcha un servicio extraordinario para reforzar las conexiones del área metropolitana con la Villa Mariana de Candelaria el próximo lunes, 2 de febrero, con motivo de la celebración del día de la patrona de Canarias.
Ese día la compañía programará, bajo demanda, nuevas salidas a las habituales de la ruta 122 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife – Las Caletillas – Candelaria) entre las 08:15 y las 20:30 horas.
Asimismo, se habilitará la línea especial, la 522, que unirá de manera directa el Intercambiador de La Laguna y Candelaria. La guagua circulará en ambos sentidos por la Autopista Norte (TF-5), Autovía de Enlace (TF-2) y Autopista Sur (TF-1), con refuerzos entre las 07:50 y las 15:25 horas.
Todos los horarios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.