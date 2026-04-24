El obispo de Canarias vuelve a hablar claro: “Los españoles iban con papeles a toda Europa en los 50”

En pleno centro del debate político y tras los recientes roces con la cúpula de Vox, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha lanzado en ‘La Radio Canaria‘ este viernes, 24 de abril, una propuesta basada en la legalidad y el recuerdo histórico.
Para Mazuelos, la solución al drama que se vive en las costas de las Islas pasa por normalizar el flujo laboral, rescatando para ello un espejo en el que España debe mirarse: su propio pasado.
La lección de los años 50
Para contextualizar su postura y alejarla de la crispación partidista, el obispo de Canarias ha apelado directamente a la memoria histórica, recordando que la necesidad de buscar un futuro mejor no es ajena a los españoles: “En los años 50 iban españoles a toda Europa, e iban con sus papeles trabajando. Muchos regresaron, muchos se quedaron”, subrayó el prelado.
Cabe destacar que la emigración asistida fue el modelo oficial desde finales de los 50, pero los historiadores coinciden en que miles de españoles también emprendieron aquel viaje de forma irregular, regularizando su situación una vez asentados en países como Francia o Alemania.
No obstante, con este paralelismo, el obispo de Canarias defiende que la migración, cuando se canaliza de forma reglada, es un proceso natural y digno. “Habrá que buscar soluciones para que los que salgan de allí, puedan salir con papeles y puedan venir a trabajar”, afirmó tajante este mediodía.
El fin del cayuco como vía
El objetivo final de esta propuesta es erradicar la mortalidad en la Ruta Canaria y la precariedad de las llegadas. Mazuelos insiste en que el foco debe estar en la gestión administrativa y humanitaria para evitar que el mar sea la única alternativa: “Lo importante es ver la fórmula para que los que lleguen de África, su vía de entrada no sea un cayuco”.
Estas declaraciones suponen un paso al frente del obispo, quien tras denunciar la deshumanización del migrante en días anteriores, lo que provocó una dura respuesta de Santiago Abascal, ahora marca una hoja de ruta centrada en la contratación en origen y la regularización.