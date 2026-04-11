Los ciclistas reclaman carriles bici interconectados y no “por tramos” en Santa Cruz de Tenerife

El colectivo Tenerife por la Bici se ha pronunciado en contra de la reciente propuesta lanzada por el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, para estudiar la viabilidad de crear un nuevo carril bici en la Rambla de la capital, el cual conecte la zona peatonal que existe entre Las Tinajas y la avenida de Anaga.
La asociación ciclista indica que “apostamos por toda acción que promueva el ciclismo urbano, pero lo efectivo es materializar la red ciclable diseñada en 2023 en Santa Cruz y conformada por siete itinerarios, no por pequeños tramos que no están interconectados”, explicó ayer la portavoz, Argelia Álvarez.
Al respecto, apuntó que “delimitar un carril tipo acera-bici en este espacio de la Rambla puede ayudar a evitar conflictos con los peatones, pero poco aportará al aumento del uso de la bici como medio de desplazamiento que sí plantean otras ciudades europeas. Un carril como el propuesto poco contribuirá a sacar a Santa Cruz del vagón de cola de la movilidad ciclista en la que se encuentra desde hace décadas”.
Álvarez recordó que la Red Ciclable cuenta con el itinerario nº4 que recorre la Rambla, entre las avenidas Benito Pérez Armas y Anaga. A diferencia del tramo que se plantea sobre la parte peatonal orientado al ocio, este itinerario se proyecta sobre uno de los carriles de la calzada, pues la filosofía del trazado de la red es ofrecer una alternativa ciclista que permita disminuir el enorme volumen de tráfico motorizado que atraviesa la ciudad, sin restar espacio peatonal a los viandantes”.