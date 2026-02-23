El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia crear un nuevo carril bici

Un nuevo carril bici, esta vez en la Rambla de Santa Cruz, centra la nueva propuesta que plantea llevar a cabo el Ayuntamiento capitalino. Esta futura red ciclable abarcaría solo el tramo comprendido entre Las Tinajas, junto al parque García Sanabria, en dirección hacia la avenida de Anaga, donde se conectaría con la prolongación del otro carril bici que se quiere crear, el cual abarcaría desde el Club Náutico hasta San Andrés. Un proyecto en el que ya trabaja el Consistorio junto a la Autoridad Portuaria y el Cabildo.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha anunciado que la intención de su área pasa por elaborar a lo largo de este año una propuesta para ver la compatibilidad de implantar este nuevo carril bici, estudio que luego estudiará la concejalía de Movilidad para determinar su viabilidad.
La intención pasa por crear una vía separativa en el interior de este tramo peatonal destinada a bicicletas y patinetes, pues “hay muchos niños a los que les gusta ir en bici por la ciudad y más en esta parte de la Rambla que es la de mayor pendiente de todo el recorrido”.
El edil añadió que “aunque la normativa prohíbe circular con vehículos de movilidad personal (VMP) en áreas peatonales, lo cierto es que en este tramo, con tanto desnivel, podría justificarse su implantación. Por ello, la intención es analizar qué posibilidades existen para permitir que en esta parte de la Rambla los ciclistas cuenten con un carril separativo y así no tener que circular por la calzada”.
Partida presupuestaria
Tarife avanzó que en el presupuesto de su área para 2026, cuyo montante asciende a 76 millones de euros, se destinará una partida de 15.000 euros para “encargar un estudio sobre la posible implantación de un carril bici en esta tramo de la Rambla, en el que además solo hay un parque infantil, frente al colegio Fray Albino, y que carece de quioscos o terrazas. De ahí que se verá si es compatible poder llevarlo a cabo y, en caso contrario, no se ejecutará”, apuntó.
La actual ordenanza municipal de Movilidad restringe la circulación de bicicletas en zonas peatonales y aceras, priorizando su uso en carriles bici y calzadas. En este sentido, prohíbe circular en bici por estas zonas, excepto en aceras-bici señalizadas o calzada o carriles habilitados, por lo que los ciclistas transitan por el carril derecho de la calzada.