El carril bici de Santa Cruz da paso a 160 plazas de estacionamiento, 91 para motos

Maquinaria y operarios municipales comenzaron anoche a desmantelar el carril bici que recorre las calles El Pilar, Méndez Núñez y Villalba Hervás, en el centro de la capital tinerfeña. Eliminación de señalética y bolardos del suelo que nunca llegaron a estrenarse, pese a destinarse para ello 1,7 millones de euros de fondos europeos, que durante la semana prevista en la que durarán los trabajos, se irán sustituyendo por aparcamientos. En total se crearán casi 160 nuevas plazas de estacionamiento en la zona, de las que 91 serán para motos.
La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, informó ayer de que las obras de desmantelamiento del carril bici se prolongarán hasta el próximo jueves, realizándose en horario nocturno (21.00 a 06.00 horas), que implicarán cortes totales o parciales a media calzada, según tramo afectado y posibles trabajos de señalización en horario diurno, según se avance en la ejecución.
Durante la mañana de ayer, ya se habían señalizado nuevas plazas de aparcamiento para motos y carga y descarga en gran parte de la calle Méndez Núñez, zonas de estacionamiento que ya pueden comenzar a utilizar los ciudadanos acorde a la finalización de los tramos a ejecutar.
Con ello, a finales de la semana la zona centro verá ampliado el número de aparcamientos en la vía pública, entre la plaza Weyler y la calle La Marina, nuevas plazas que se distribuirán entorno a 35 para carga y descarga, en las cuales podrán aparcar los vecinos de 18.00 a 8.00 horas; 91 plazas para motos; diez para entidades (hoteles o clínicas); seis para personas con movilidad reducida (PMR), nueve para taxis, una para vehículos de movilidad personal (VMP) y dos paradas de guaguas.
A la redistribución viaria, se destinarán 222 metros de calzada a zonas de carga y descarga (entre 30 y 43 plazas); 137 metros a motos (91 plazas); 47 metros a taxis (9 plazas); 42 metros a paradas de guaguas (2); otros 42 metros a PMR (6 plazas); 15 metros a VMP (patinetes y bicicletas); y 96 metros a reservas de estacionamiento para entidades (10 plazas).
Respecto a este total para entidades, las plazas serán de dos para el Instituto de Hemodonación; una plaza para la ortopedia Ortomecano; una plaza para el centro infantil Parque; tres plazas de ambulancias en la clínica Parque, y una y dos plazas, respectivamente, para los hoteles Príncipe Paz e Inside.
El Ayuntamiento pone así fin a la red ciclable en el centro, después de que la Justicia obligara a paralizar estas obras tras la denuncia de la asociación de vecinos El Perenquén, que logró tumbar la ordenanza municipal de Movilidad y Tráfico.