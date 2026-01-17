Santa Cruz de Tenerife anuncia cambios de tráfico y aparcamientos en el centro urbano para desmontar el carril bici

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, procederá, entre mañana y el lunes, a modificar el tráfico y aparcamientos en El Pilar, Méndez Núñez y Villalba Hervás por los trabajos previstos para el desmantelamiento del carril bici.
Además, habrá restricciones en Barrio Nuevo, por un periodo de diez semanas, con afección en las calles Drago y Verode, a consecuencia del inicio de las obras de ampliación de las redes de alcantarillado.
Los trabajos de retirada del carril bici comenzarán este domingo y se mantendrán hasta la noche del próximo jueves, en horario nocturno, de 21.00 a 06.00 horas, e implicarán cortes totales o parciales a media calzada, según el tramo afectado, y posibles trabajos de señalización en horario diurno, según se avance en la ejecución.
Tramos en Santa Cruz de Tenerife
En el tramo I, el de la calle Méndez Núñez, los trabajos se ejecutan a media calzada, con corte de carril derecho y zona actual del carril bici, con desvío de la circulación por carril izquierdo, que requerirán cortes en las vías aledañas como Robayna con Méndez Núñez; Pi y Margall con Callao de Lima, y Numancia con Méndez Núñez.
En el tramo II, en la calle El Pilar, habrá corte total de la circulación desde Méndez Núñez, por lo que se requieren cortes y desvíos en las vías aledañas como corte de la calle Antonio de Lara y Zárate en sentido El Pilar; corte de Callao de Lima, Numancia, sentido El Pilar; corte de Bernabé Rodríguez en plaza Ireneo González; también en la calle San Clemente con Pi y Margall, y corte en Suárez Guerra con Puerto Escondido.
En el tramo III, en Villalba Hervás, está previsto el corte total de la circulación desde la intersección de El Pilar con Suárez Guerra, por lo que habrá asimismo cortes en las vías aledañas, como el corte de la calle San Francisco, en la intersección de Cruz Verde con Doctor Allart; también en la salida del parking privado de plaza del Príncipe hacia Villalba Hervás.
Como consecuencia de las obras, de la formación de desvíos circunstanciales, de la necesidad de estacionar la maquinaria intrajornada y de la disposición de materiales y medios auxiliares, se procederá al refuerzo de la prohibición de estacionamiento en la totalidad del carril bici en las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás.
Mientras, en Barrio Nuevo, el lunes comenzará la primera fase de las obras de ampliación y renovación de las redes de alcantarillado. Con una duración prevista de 10 semanas, se procederá a al cierre progresivo del tráfico en la calle Drago, continuando hasta parte de la calle Verode, en un horario de 07.30 a 16.00 horas.
En la calle Verode, el desvío se realizará por la misma vía, por la zona de estacionamiento en línea del margen derecho en sentido ascendente hacia la calle Drago, debido a que el ancho de la vía en este tramo lo permite, con el mismo horario de obras y cortes.