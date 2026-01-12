Santa Cruz anuncia cortes y cambios en el tráfico por un acto del Carnaval

El Ayuntamiento, a través del área de Movilidad y a petición de Fiestas de Santa Cruz ha procedido, desde el pasado viernes, día 9, a la ocupación de vía, corte de un tramo de la avda. Marítima, Plaza Cabildo, tramo de la calle La Marina y reserva de estacionamientos, con motivo del evento “Acto Inaugural y presentación de Candidatas”, dentro de las Fiestas del Carnaval 2026, evento que se va a desarrollar desde los días 14, 15 y 16 de los corrientes, además de los previos y posteriores estrictamente necesarios para el montaje/desmontaje de las infraestructuras.
Por este motivo, en la avda. Marítima se procederá al cierre del tramo de la misma (delante de los números 3-5-7, antiguo bar Capricho), dejando libre entrada al párking de plaza de España, desde los días 14, 15 y 16 de enero, además de los días previos y posteriores estrictamente necesarios, por lo que la circulación de vehículos procedente de la avda. Francisco La Roche se desviará hacía Túnel Vía Litoral y el que accede desde calle La Marina hacia plaza de España solo se permite entrada a párking plaza España, con motivo del ensayo general, lo que sucederá desde las 08:00 y hasta las 23:30 horas del 16 de enero de 2026.
Por su parte, en el Cabildo, frente la fachada, en el tramo comprendido entre las calles Bravo Murillo y avda. Marítima, se redirigirá el tráfico por la calle La Marina y calle General Gutiérrez, para el ensayo general y el día de la Gala Inaugural, a partir de las 08:00 horas y hasta las 23:00 horas del día entre el 14 y el 16; mientras, en la calle La Marina, en el tramo comprendido entre las calles General Gutiérrez y Villalba Hervás, redirigiendo el tráfico por General Gutiérrez, por lo que los vehículos que circulan por la Villalva Hervás, girarán como lo hacen habitualmente hacia La Marina, con el mismo horario.
En lo que se refiere a la reserva de estacionamientos, las zonas afectadas serán la avda. Marítima, en los estacionamientos en batería situados en el margen derecho, en el sentido hacia la avda. Francisco La Roche, debiendo dejar libres las reservas existentes en la zona, además de los estacionamientos en línea situados una vez rebasada la entrada del párking de plaza de España y previos a la reserva Titsa ya existente, por lo que será desde el día 14 de enero desde las 00:00 y hasta las 23:30 horas del 16 de enero.
En la calle General Gutiérrez esta supresión de estacionamientos en línea será para los situados en el margen derecho sentido de la circulación hacia la calle Imeldo Serís, delante del número 4, ocupado por una carga y descarga de uso general y la reserva será desde el día 14 de enero desde las 00:00 hasta las 23:30 horas del 16 de enero de 2026.
Modificaciones en las paradas de las guaguas urbanas
En lo que respecta a las modificaciones y anulaciones de paradas de guaguas urbanas y sus correspondientes alternativas, desde la empresa concesionaria del transporte en Santa Cruz se informa de que las afectadas serán líneas 909, 910, 914, 916, 917, 920, 921, 945, 946, 947 y 970, anunciando que las 909 y 920, en sentido Muelle Norte, desde la avda. San Sebastián, continuarán hacia la rotonda de Hacienda, interior del Túnel de Plaza España y avda. Francisco La Roche, donde continuarán con el recorrido habitual.
Las líneas 909, 910, 914, 916, 917, 921, 945, 946, 947 y 970, en sentido Intercambiador, desde la avda. Francisco La Roche continuarán por el interior del Túnel de la plaza España, teniendo en cuenta, además que quedan anuladas la parada del Cabildo, con la alternativa de la de la Estación Marítima, y también se suprime la de plaza España, teniendo como sustituta la de la plaza de Europa.
Para finalizar, el Ayuntamiento recuerda a los conductores y asistentes a este acto que respeten la señalización colocada al efecto con las restricciones correspondientes, al tiempo que solicitan la máxima colaboración con los agentes de la Policía Local, al tiempo que insiste en que todo el dispositivo de la Policía Local previsto está pendiente de cualquier contingencia que pudiera darse y siempre se puede recurrir a ellos utilizando los teléfonos 092 o 112.