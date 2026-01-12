Santa Cruz da la bienvenida al Carnaval este viernes con una gran gala inaugural

La cuenta atrás del Carnaval de Santa Cruz 2026 ha arrancado y la capital chicharrera dará ya oficialmente la bienvenida este próximo viernes a su cita festiva más internacional con la celebración de la gran gala inaugural, y en la que las 32 aspirantes al título de Reina del Carnaval en sus tres modalidades (adulta, infantil y mayores) conocerán el orden con el que participarán en sus respectivos certámenes.
Esta gran gala inaugural tendrá lugar, a partir de las 21.30 horas, en el Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud, frente a la plaza de España. Habrá casi 1.000 localidades para acoger al público, que accederá a las butacas mediante una invitación que podrá ser retirada por orden de llegada en la misma puerta de acceso el día del evento, hasta completar el aforo. Los accesos se abrirán a partir de las 20.00 horas, según informaron desde el Ayuntamiento.
Elvis Sanfiel será el encargado de conducir esta primera cita del Carnaval de los Ritmos Latinos, que comenzará a las 21.30 horas y durará poco más de una hora. Y para animar esta gala, cuya gran novedad es que contará con la mayor representación del Carnaval de Santa Cruz de la historia, destacaron, se contará con la participación de las reinas del Carnaval 2025, artistas canarias como Anaé y Zaida Almeida, y las comparsas del Carnaval chicharrero.
Bajo la dirección de Daniel Pages, el acto será retransmitido en directo a través de Radio Televisión Canaria para todo el Archipiélago.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de un acto “que en los últimos años ha tenido una acogida enorme por parte de los carnavaleros y carnavaleras y donde conoceremos a todas las candidatas a reinas, en una edición que está generado mucha expectación”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quiso agradecer “la implicación de candidatas, diseñadores, patrocinadores y familias a lo largo de estos meses y que estoy convencido van a poner el nivel de este año muy alto”.