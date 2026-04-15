Parece un viaje de fin de curso a Tenerife, pero son las vacaciones de la familia más grande de Reino Unido: tienen 22 hijos

Tenerife sigue consolidándose como el destino preferido para las familias británicas, incluso para aquellas que necesitan una guagua para desplazarse. Sue y Noel Radford, conocidos en todo el Reino Unido como los padres de la familia más numerosa del país, eligieron las bondades de la isla del Teide para disfrutar de unos días de descanso antes de saltar al otro lado del charco hacia Florida, en Estados Unidos, según informa Daily Mail.
Los protagonistas del popular reality británico ‘22 Kids and Counting’ no han dejado pasar la oportunidad de compartir con sus millones de seguidores los detalles de su estancia en la Isla, que sirvió de escala perfecta en su impresionante maratón de viajes: siete vacaciones en solo siete meses.
Un itinerario con sabor local
Lejos de quedarse en el hotel, los Radford aprovecharon al máximo las posibilidades de la Isla. Según han detallado en sus concurridas redes sociales, la familia disfrutó de la oferta gastronómica del sur de Tenerife, donde se les pudo ver degustando cenas en una churrasquería y relajándose con los populares cócteles Aperol Spritz en las terrazas junto al mar. Tampoco perdieron la oportunidad de visitar el Parque Nacional del Teide.
Una logística de “récord”
Lo que más llama la atención de esta visita es la asombrosa capacidad de organización de Sue y Noel. Mover a una familia de tal magnitud —tienen 22 hijos y 13 nietos— supone un desafío logístico que despierta una enorme curiosidad entre sus seguidores.
Tras ver frustrado un viaje previo a Dubái, la familia no dudó en elegir Tenerife como su “plan de confianza”, destacando la seguridad y la facilidad que ofrece la Isla para viajar con niños.