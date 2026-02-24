Reino Unido cambia las normas: todos los españoles necesitan este permiso para viajar al país desde este miércoles

Los ciudadanos españoles que viajen a Reino Unido a partir de este 25 de febrero de 2026 deberán contar obligatoriamente con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) aprobada antes de embarcar, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Aunque este permiso ya se exige desde el 2 de abril de 2025 a los españoles que se desplazan al país sin visado ni residencia legal, las autoridades británicas aplicarán desde ahora normas más estrictas que impedirán viajar a quienes únicamente hayan presentado la solicitud sin haber obtenido todavía una resolución favorable.
Será necesaria para turismo, negocios o visitas familiares
La ETA será obligatoria para los ciudadanos españoles no residentes en el Reino Unido que realicen estancias de corta duración por motivos de turismo, negocios o visitas familiares, entre otros supuestos.
También será necesaria para quienes hagan tránsito en el Reino Unido cuando deban pasar un control fronterizo durante su escala.
No permite trabajar ni estudiar
El Ministerio recuerda que esta autorización electrónica no autoriza a trabajar ni a estudiar en el Reino Unido. Las personas que tengan previsto desplazarse por motivos laborales o académicos deberán solicitar el visado correspondiente antes de viajar.
Cómo solicitar la autorización
La solicitud debe realizarse de forma digital a través de la aplicación oficial del Gobierno británico o mediante la web GOV.UK. Las autoridades recomiendan evitar intermediarios no oficiales, ya que ofrecen el trámite a precios más elevados e incluso se han detectado casos de estafa.
Asimismo, se aconseja solicitar la autorización con al menos tres días hábiles de antelación al viaje, ya que aunque la respuesta suele obtenerse en pocos minutos, algunos casos pueden requerir una revisión adicional.
Validez de hasta dos años
Una vez concedida, la ETA queda vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero y permite realizar múltiples viajes al Reino Unido durante un periodo máximo de dos años, o hasta que caduque el documento con el que se solicitó.
El Gobierno británico recomienda además a los ciudadanos con doble nacionalidad que se aseguren de viajar con un pasaporte británico válido para evitar problemas en el embarque a partir de la aplicación de estas nuevas condiciones.