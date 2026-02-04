A partir de hoy cambian las reglas: Binter lanza una advertencia sobre la nueva prohibición para viajar con este tipo de baterías

Viajar en avión a partir de ahora implica un cambio importante en la normativa de seguridad aérea. La aerolínea Binter ha informado a sus pasajeros de una nueva prohibición que afecta directamente a un objeto habitual en los desplazamientos: las baterías de litio de repuesto, incluidos los power banks.
“A partir de hoy cambia la normativa sobre baterías de litio”, advierte la compañía en un comunicado difundido en redes sociales. Con el objetivo de garantizar la seguridad de cada vuelo, queda prohibido su uso y carga a bordo del avión, una medida alineada con los protocolos internacionales de aviación.
Desde la aerolínea recuerdan además que este tipo de dispositivos nunca deben viajar en el equipaje facturado, ya que suponen un riesgo en bodega en caso de sobrecalentamiento o cortocircuito.
Junto a la prohibición, Binter ofrece una serie de recomendaciones clave para los pasajeros que viajen con dispositivos electrónicos. Entre ellas, proteger las baterías sueltas con bolsas de plástico para evitar contactos accidentales y avisar de inmediato a la tripulación si algún dispositivo se calienta, presenta daños o funciona de forma anómala durante el vuelo.
La compañía subraya que estas medidas no buscan incomodar al viajero, sino reforzar la seguridad a bordo, un aspecto prioritario en la aviación comercial. “Tu seguridad es nuestra prioridad”, concluye el mensaje.
Este cambio normativo se suma a otras restricciones ya conocidas sobre el transporte de dispositivos electrónicos y obliga a los pasajeros a revisar qué llevan en su equipaje de mano antes de volar, especialmente en trayectos donde el uso de power banks se había normalizado en los últimos años.