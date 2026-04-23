Hallan el cuerpo sin vida de Pablo, desaparecido en Tenerife

La Policía Nacional localizaba esta mañana de jueves el cuerpo sin vida de un varón que, según ha podido confirmar este periódico, corresponde a Pablo R. P., el hombre de 60 años que había desaparecido desde el pasado martes 21 de abril.
El hallazgo se ha producido en una zona de senderos del municipio de Tegueste, pone fin a una intensa búsqueda que se había extendido por varios puntos de La Laguna y el nordeste de la Isla.
Fuentes policiales han confirmado que el dispositivo de búsqueda, que se mantenía activo tras la denuncia interpuesta, localizó el cadáver en las primeras horas de este 23 de abril. La asociación SOS Desaparecidos había difundido su desaparición a través de diferentes canales.
Operativo de la Policía Nacional
El hallazgo del cuerpo sin vida en Tegueste se produjo en un entorno rural. Agentes de la Policía Nacional, encargados de la investigación, acordonaron la zona de inmediato para proceder al levantamiento del cadáver y realizar las primeras pesquisas sobre el terreno.
Pablo R. P., de 60 años, había sido visto por última vez hace apenas 48 horas. Desde el momento de la denuncia, la colaboración ciudadana resultó clave para monitorizar los movimientos de su vehículo, un Opel Corsa gris con una característica distintiva: el capó desteñido y la matrícula 4674 GZC. Las autoridades no han confirmado aún si el vehículo se encontraba en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el cuerpo.
Detalles de la desaparición de Pablo en La Laguna
La desaparición de Pablo se notificó el pasado 21 de abril. Desde ese momento, la descripción física del varón fue difundida ampliamente por redes sociales y medios de comunicación: 1,67 metros de estatura, complexión delgada, ojos verdes y pelo castaño. La rapidez con la que se activó la alerta por parte de SOS Desaparecidos buscaba evitar el desenlace que, lamentablemente, se ha confirmado esta mañana.
Investigación abierta
Tras el hallado cuerpo sin vida en Tegueste, se ha activado el protocolo judicial correspondiente. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le realice la autopsia, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento. Por el momento, la Policía Nacional mantiene todas las hipótesis abiertas, a la espera de confirmación forense.