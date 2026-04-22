Buscan a Pablo, desaparecido en Tenerife: conduce un Opel Corsa gris con el capó desteñido

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente por la desaparición de un hombre de 60 años en San Cristóbal de La Laguna, ocurrida el pasado 21 de abril. Se trata de Pablo R. P., cuya búsqueda se mantiene activa y para quien se solicita la colaboración ciudadana.
Según la información difundida, el desaparecido mide 1,67 metros, tiene complexión delgada, ojos verdes y pelo castaño.
Conduce un Opel Corsa gris
Asimismo, conduce un Opel Corsa gris con el capó desteñido, con matrícula 4674 GZC.
La alerta ha sido difundida a través de los canales oficiales de la asociación, que insiste en la importancia de compartir cualquier información que pueda ayudar a esclarecer su paradero.
El caso se enmarca dentro de las desapariciones activas en Canarias, donde la colaboración ciudadana resulta fundamental en las primeras horas.
En este caso, SOS Desaparecidos ha puesto a disposición el teléfono 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es