Buscan a Patri, desaparecido en Tenerife: es una persona de “alta vulnerabilidad”

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Patri G.P, desaparecido en Tenerife desde el 15 de abril.
El hombre de 34 años, y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Santa Úrsula, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,74 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo negro y ojos marrones. Llevaba puesto un pantalón negro, sudadera negra con capucha y zapatillas blancas Nike.
🆘 DESAPARECIDO— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) April 16, 2026
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Fuente: sosdesaparecidos
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Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Patri a que contacten con los teléfonos 868 286 726.