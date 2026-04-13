La Policía Nacional detiene a dos hombres por prostituir a dos menores en Canarias: no descarta más víctimas

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de delitos de agresión sexual, prostitución y corrupción de menores tras tener conocimiento de que dos menores de 18 años recibían dinero a cambio de sexo y no descarta que pueda haber más victimas relacionadas con estos hechos.
Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, los dos detenidos, uno el 26 y otro el 30 de marzo, han sido puestos a disposición judicial.
La primera de las actuaciones se inició a raíz de que una asociación sin ánimo de lucro especializada en la atención a menores en situación de vulnerabilidad comunicara que una menor había relatado a los profesionales hechos presuntamente constitutivos de delito, tras acudir al domicilio de un adulto conocido de su entorno.
Según la investigación, el hombre se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, empleando intimidación y manipulación para someterla.
Asimismo, las diligencias policiales han permitido constatar la existencia de comunicaciones en las que el investigado ofrecía compensaciones económicas a la menor a cambio de encuentros de carácter sexual, teniendo pleno conocimiento de su minoría de edad.
El análisis de los dispositivos electrónicos ha resultado clave para el esclarecimiento de los hechos, que finalizó con la detención por parte de los agentes del presunto autor el pasado 26 de marzo.
La segunda investigación tuvo su origen en el ámbito de protección de un centro de menores, cuando el personal de dicho centro detectó una situación sospechosa después de que uno de sus usuarios solicitara recibir una transferencia económica de un adulto.
Las indagaciones permitieron determinar que el menor había sido contactado por un hombre al que conoció en el entorno laboral durante la realización de unas prácticas.
Según se desprende de la investigación, el detenido habría realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero, además de llevar a cabo conductas inapropiadas hacia el menor.
Desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer se recuerda la importancia de comunicar y denunciar cualquier indicio de delito sexual contra menores, una actuación fundamental para garantizar su protección y prevenir nuevas víctimas.