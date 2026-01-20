Detenido un hombre en Canarias por prostituir a una menor tutelada de 14 años: buscan más víctimas

Un hombre ha sido detenido en Gran Canaria acusado de prostituir a una menor, de 14 años, tutelada en un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria, a la que captó a través de redes sociales, informa la Policía Nacional.
Según la investigación policial, el individuo habría convencido a la menor para mantener un primer encuentro presencial a comienzos de este año, durante el cual se produjeron conductas de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, se indica en un comunicado.
Los contactos entre ambos se prolongaron en redes sociales y hubo hasta seis encuentros más en el domicilio del hombre, ubicado en la localidad de Vecindario (Gran Canaria).
La investigación permitió detener al acusado el pasado 15 de enero, y en su vivienda se intervinieron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, cuatro discos duros, dos tabletas y dos teléfonos móviles, que serán analizados.
Tras el ingreso en prisión del hombre, la investigación continúa abierta para determinar la posible existencia de otras víctimas.