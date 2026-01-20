sucesos

Detenido un hombre en Canarias por prostituir a una menor tutelada de 14 años: buscan más víctimas

La captó a través de redes sociales a principios de año
Detenido un hombre en Canarias por prostituir a una menor tutelada de 14 años
Detenido un hombre en Canarias por prostituir a una menor tutelada de 14 años. Policía Nacional
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un hombre ha sido detenido en Gran Canaria acusado de prostituir a una menor, de 14 años, tutelada en un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria, a la que captó a través de redes sociales, informa la Policía Nacional.

Según la investigación policial, el individuo habría convencido a la menor para mantener un primer encuentro presencial a comienzos de este año, durante el cual se produjeron conductas de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, se indica en un comunicado.

  1. Hallan un cadáver en la costa de TenerifeLiberan a jóvenes explotadas sexualmente en Canarias: “Controlaban su vida y las obligaban a estar disponibles las 24 horas”
  2. Detenido un hombre en La Victoria por agredir sexualmente a una menor tutelada

Los contactos entre ambos se prolongaron en redes sociales y hubo hasta seis encuentros más en el domicilio del hombre, ubicado en la localidad de Vecindario (Gran Canaria).

La investigación permitió detener al acusado el pasado 15 de enero, y en su vivienda se intervinieron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, cuatro discos duros, dos tabletas y dos teléfonos móviles, que serán analizados.

Tras el ingreso en prisión del hombre, la investigación continúa abierta para determinar la posible existencia de otras víctimas

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas