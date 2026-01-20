Activan el protocolo de seguridad por un maletín sospechoso en una estación de Canarias: los TEDAX acuden de inmediato

La Policía Nacional activó la pasada madrugada el Protocolo de Seguridad tras el avistamiento de un maletín de madera abandonado en la Estación de Guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, que resultó ser una falsa alarma.
Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos tuvieron lugar cuando la Sala 092 del Centro de Emergencias y Coordinación de Las Palmas (CEMELPA) recibió una llamada del Centro de Control de Cámaras de Guaguas Global alertando sobre un maletín abandonado en el interior de la estación.
En concreto, el objeto había sido dejado en un banco por una joven, aproximadamente de entre 25 y 30 años, quien, al levantarse para hacer uso del transporte público, olvidó el maletín de forma sospechosa.
Tras la activación del protocolo de seguridad, la Policía Nacional se hizo cargo de la coordinación de la intervención, con el jefe de la Unidad Especializada en Desactivación de Artefactos Explosivos (T.E.D.A.X.) a la cabeza y la colaboración de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
Al llegar al lugar, las autoridades procedieron a acordonar la zona para garantizar la seguridad de los usuarios y empleados de la estación, desactivando temporalmente el acceso a la zona afectada.
La Unidad T.E.D.A.X. realizó una evaluación exhaustiva y concluyeron que no existía ningún tipo de riesgo para la seguridad pública y que el objeto en cuestión era una falsa alarma sin contenido peligroso.
Una vez confirmada la inexistencia de amenazas, el dispositivo de seguridad fue levantado, la zona acordonada fue reabierta y las actividades en la estación de guaguas fueron retomadas con normalidad sin que se produjeran alteraciones en la rutina de los viajeros.