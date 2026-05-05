La OMS busca a más de 80 pasajeros de un vuelo tras la muerte de una mujer por hantavirus

La situación sanitaria internacional ha dado un giro preocupante que sitúa al archipiélago en el centro de la operativa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha iniciado un seguimiento por el brote de hantavirus directamente vinculado al crucero MV Hondius, que actualmente navega hacia las islas.
La mujer fallecida fue evacuada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo el pasado 25 de abril. En ese trayecto de cuatro horas, operado por la aerolínea Airlink, compartió cabina con 82 pasajeros y seis tripulantes. Tras confirmarse que la causa del deceso fue el hantavirus, la OMS y las autoridades sudafricanas han iniciado una búsqueda exhaustiva de todos los posibles contactos.
La OMS ha explicado que “se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros”, ha señalado en un comunicado. La mujer fallecida por hantavirus formaba parte del crucero MV Hondius, vinculado a un posible brote en el que ya se han registrado tres fallecimientos. Su marido, de 70 años, también es un de los fallecidos en el buque.
El protocolo ante el hantavirus
El crucero MV Hondius se encuentra actualmente en aguas de Cabo Verde, pero la falta de infraestructura suficiente en la zona ha obligado a la OMS y a la Unión Europea a solicitar formalmente al Gobierno de España que el buque atraque en las Islas Canarias. Según los expertos, el archipiélago cuenta con las capacidades médicas y de seguridad necesarias para manejar una crisis de esta magnitud bajo el amparo del Derecho Internacional.
Se espera que la embarcación arribe a un puerto canario —aún por determinar— en un plazo de 3 a 4 días. En el barco ya se han registrado tres fallecimientos, incluido el del marido de la mujer neerlandesa muerta en Sudáfrica. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está analizando minuciosamente quiénes deben ser evacuados de urgencia en Cabo Verde y quiénes completarán el trayecto hacia Canarias.
Para evitar cualquier tipo de alarma social, el Ejecutivo español ha subrayado que la implementación del protocolo diseñado por la OMS y el ECDC será estricto. La alerta hantavirus Canarias incluye el traslado de los afectados en transportes especiales habilitados ad hoc. El objetivo es claro: evitar cualquier contacto con la población local y proteger en todo momento al personal sanitario que realice las evaluaciones.
Maria Van Kerkhove, responsable de prevención de la OMS, ha señalado que existe la sospecha de una posible transmisión de persona a persona en casos de contacto estrecho, lo que ha elevado el nivel de precaución. Entre los pasajeros del MV Hondius se encuentran varios ciudadanos españoles, lo que refuerza la “obligación moral y legal” de España para intervenir en esta emergencia humanitaria.
Una vez en puerto, tanto la tripulación como los viajeros serán atendidos y, posteriormente, trasladados a sus países de origen siguiendo rutas seguras. El Gobierno informará puntualmente de cada paso en cuanto se cierren los flecos del protocolo de manejo de contactos.