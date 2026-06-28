Aumentan a nueve los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Nueve españoles han muerto en los terremotos del pasado jueves en Venezuela, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores a primera hora de este domingo y que añade tres fallecidos más al balance previo.
Exteriores confirma además que 131 españoles siguen desaparecidos, dos menos que en el balance anterior, y que se mantienen en 14 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.
El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.
Aterriza en Madrid el primer avión con 76 españoles repatriados
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que este domingo ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz el primer avión con ciudadanos repatriados desde Venezuela.
Según ha detallado en un audio remitido a los medios, en el vuelo han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.
Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.
Más de 1400 muertos
Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen “abismados y atemorizados al planeta entero” y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.
La zona de mayor gravedad del desastre es el estado de La Guaira, motivo por el cual la entidad se encuentra completamente militarizada. Así, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.