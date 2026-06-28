Cuenta atrás para hallar a los últimos supervivientes de los terremotos en Venezuela

Más de 70 horas después del seísmo, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los edificios derrumbados, en distintos puntos de Venezuela. Son operaciones de enorme complejidad y delicadas debido al riesgo de que las estructuras colapsen durante el rescate y en las que cada minuto es decisivo. Las imágenes de los rescates se han convertido en el principal motivo esperanza tras los devastadores terremotos que han sacudido al país.
Uno de los rescates más emocionantes ha sido el de una madre y su bebé recién nacido, tras permanecer más de 72 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira.
Según relató Andreina Quintero, la mujer, identificada como Dayana Patiño, residía con su familia en el octavo piso del edificio que colapsó y protegió a su hijo de apenas 18 días.
Familiares y amigos trabajaron durante más de un día removiendo escombros hasta que efectivos de Protección Civil se incorporaron a las labores de rescate y lograron localizarlo. Mientras en el exterior se desarrollaban intensas labores de rescate, retirando escombros y excavando varios metros de profundidad, la madre se mantuvo con vida junto a su hijo. “Ambos se encuentran estables, sin fracturas, y ya han podido reunirse con sus familiares”, destacó emocionada Quintero.
#Venezuela | 🇻🇪✨ Un bebé de aparentemente 18 días de nacido fue rescatado con vida en Playa Grande, La Guaira, tras el terremoto que sacudió a Venezuela. 🙏🏻 #Internacional pic.twitter.com/XLIPiLeQIm— Canal 13 Del Bajío (@Canal13DelBajio) June 27, 2026
“Te vamos a sacar”
Por su parte, entre los escombros de un edificio de Los Molinos, en La Guaira, permanecía atrapada una mujer inmovilizada por el peso de los cascotes que aprisionaban una de sus piernas. “Tranquila, que te vamos a sacar. Tú vas a ver que sí”, le repetía uno de los rescatistas para intentar tranquilizarla.
Sin apenas maquinaria pesada, los equipos fueron retirando escombros, piedras y vigas con las manos, palos y tubos para abrir un hueco que permitiera acceder hasta la víctima. Finalmente, una sanitaria logró entrar por la estrecho cavidad para atender a la herida, inmovilizarle un brazo fracturado y preparar su rescate. Entre gestos de dolor y continuos mensajes de ánimo por parte de los rescatadores,, la mujer pudo ser liberada y evacuada con vida dos días después del terremoto.
Pese a esta alegría momentánea, continuaron las labores porque bajo los restos del edificio permanecerían todavía decenas de atrapadas, bajo la desesperación de quienes esperan noticias de sus familiares. En otros puntos del país, se han rescatado a varios supervivientes, entre ellos un hombre que permanecía sepultado bajo un edificio derrumbado, un menor cuya salida fue recibida entre aplausos, y el joven Jofran que se reencontró con su familia.
Rescate de la UME
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha rescatado a dos personas con vida tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira.
Tras recibir información sobre posibles personas atrapadas en este edificio residencial, los equipos españoles realizaron un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas.
Ascienden a 1.430 los muertos
Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen “abismados y atemorizados al planeta entero” y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.
La zona de mayor gravedad del desastre es el estado de La Guaira, motivo por el cual la entidad se encuentra completamente militarizada. Así, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.
Exteriores eleva a seis los españoles fallecidos
El último balance que ha facilitado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 5 a 6 los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.
“Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen”, según fuentes de Exteriores.