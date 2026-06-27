Ascienden a 1.430 los muertos por los terremotos en Venezuela, entre ellos seis españoles

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado de que el número de fallecidos por los devastadores terremotos en el país sube ya a 1.430 personas y sitúa los heridos en 3.238.
Rodríguez ha explicado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas. Siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.
En cuanto a la respuesta de las autoridades, ha destacado que se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos, entregado 16.145 bolsas de comida y repartido 220.434 comidas calientes.
Un total de 3.142 familias se encuentran refugiadas y atendidas en puestos de asistencia y se han prestado más de 5.000 asistencias médicas directas en hospitales, 7.500 casos resueltos en puntos de triaje rápido y más de 12.000 atenciones en las áreas de impacto.
Seis españoles fallecidos, 133 desaparecidos y 14 atrapados bajo escombros
El último balance que ha facilitado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 5 a 6 los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.
Exteriores también ha confirmó la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han rescatado con vida a una persona tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.
El ministerio recordó que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.