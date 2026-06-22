Convocan ayudas de hasta 10.000 euros para personas con discapacidad: requisitos y plazo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión, una línea de subvenciones dirigida a mejorar las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad de la que podrán verse beneficiados canarios y canarias, así como habitantes del resto de España.
La convocatoria cuenta con un crédito inicial de 5.225.550 euros, que podrá ampliarse en otros 1.774.450 euros. Cada persona beneficiaria podrá recibir una ayuda de hasta 10.000 euros, según recoge el extracto publicado en el BOE.
Las ayudas están destinadas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o situaciones asimiladas, así como a personas con capacidad intelectual límite que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Quién puede pedir las ayudas Reina Letizia para la Inclusión
El programa está orientado a personas con discapacidad que necesiten apoyo para continuar o mejorar su formación, acceder a recursos vinculados a su desarrollo educativo o profesional, o superar barreras que dificulten su inclusión.
La convocatoria se enmarca en el Programa Reina Letizia para la Inclusión, gestionado por el Real Patronato sobre Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Entre las personas que pueden optar a estas ayudas figuran quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, quienes se encuentren en situaciones asimiladas reconocidas por la normativa y las personas con capacidad intelectual límite.
Cuánto dinero se puede recibir
El importe máximo por persona beneficiaria será de 10.000 euros. La cuantía concreta dependerá de la modalidad solicitada, los gastos subvencionables y la valoración de cada expediente.
El crédito disponible para esta convocatoria asciende inicialmente a 5,2 millones de euros, aunque el BOE contempla la posibilidad de ampliar la dotación hasta alcanzar un incremento adicional de 1,77 millones.
Plazo para presentar la solicitud
Las personas interesadas disponen de un plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, para presentar la solicitud.
El modelo de solicitud estará disponible a través de internet en la página del Real Patronato sobre Discapacidad y en la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro del apartado correspondiente al Programa Reina Letizia para la Inclusión.
Una ayuda para favorecer la igualdad de oportunidades
El objetivo de estas subvenciones es promover la inclusión educativa y profesional de las personas con discapacidad, facilitando apoyos que permitan avanzar en igualdad de condiciones y reducir las barreras que todavía dificultan el acceso a la formación y al empleo.
La convocatoria vuelve a situar el foco en la necesidad de garantizar recursos específicos para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus proyectos formativos y profesionales con más autonomía y oportunidades.