Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro protagonizan una multitudinaria jornada en Tenerife Music Festival

Miles de personas disfrutaron este sábado 13 de junio de Tenerife Music Festival en la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en una jornada que volvió a convertir a la isla en uno de los grandes escenarios de la música en directo en España.
Tras las circunstancias excepcionales que obligaron a cancelar la jornada prevista para el viernes, el festival mantuvo su compromiso con el público y reunió sobre un mismo escenario a cuatro de los artistas más destacados de la música en español: Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.
La música comenzó a sonar desde primera hora de la tarde en un recinto que fue ganando afluencia progresivamente hasta registrar una gran entrada para disfrutar de una de las citas musicales más esperadas del año en Canarias.
El encargado de abrir los conciertos fue Iván Ferreiro, uno de los nombres más respetados de la música española contemporánea. El artista gallego ofreció un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, interpretando temas como Toda la Verdad, Te Echaré de Menos, Años 80 o el ya imprescindible Turnedo, conectando desde el primer momento con un público que respondió con entusiasmo a cada canción.
La noche continuó con Pablo Alborán, que volvió a demostrar por qué es una de las voces más importantes de la música en español. El malagueño presentó en Tenerife algunas de las canciones de su gira KM0 junto a grandes éxitos de su carrera como Saturno, Solamente Tú, Por Fin, Prometo o Si Quisieras, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada. La complicidad con el público fue absoluta, llegando a escucharse de forma espontánea un multitudinario “¡Pablo, Pablo!” que acompañó varios momentos de su actuación.
Uno de los instantes más esperados llegó con la actuación de Camilo, que eligió Tenerife Music Festival para ofrecer el primer concierto de su gira internacional 2026 y su única actuación en España este año. Miles de personas acompañaron al artista colombiano en un espectáculo cargado de energía y emoción, en el que no faltaron algunos de los mayores éxitos de su carrera como Favorito, Vida de Rico, Por Primera Vez, Machu Picchu, KESI o Índigo. El público respondió entregado durante toda la actuación, convirtiendo su concierto en uno de los momentos de mayor afluencia de la noche.
El broche final de la edición llegó de la mano de Ana Mena. La artista malagueña puso el cierre a Tenerife Music Festival con la energía arrolladora de su Summer Affair Tour, un espectáculo de gran formato que destacó por su cuidada puesta en escena, un potente cuerpo de baile y una producción visual que conquistó al público desde el primer momento. Temas como Madrid City, Música Ligera, Las 12 o Un Clásico desataron la euforia entre los asistentes, que acompañaron cada canción hasta convertir el recinto en una auténtica fiesta colectiva frente al Atlántico.
Durante toda la jornada, Tenerife volvió a mostrar una de sus mejores cartas de presentación. Miles de asistentes disfrutaron de la música en directo en un entorno único frente al Atlántico, reafirmando el papel de la isla como uno de los destinos más atractivos de Europa para la celebración de grandes eventos culturales y musicales. La combinación de clima, paisaje, oferta turística y música convirtió una vez más a Tenerife Music Festival en una experiencia que va más allá de los conciertos.
La respuesta del público volvió a confirmar la consolidación de Tenerife Music Festival como una de las grandes citas musicales de Canarias, capaz de reunir en un mismo escenario a algunos de los artistas más relevantes del panorama nacional e internacional en un entorno único junto al mar.
La organización quiere agradecer la comprensión, el apoyo y la confianza mostrados por asistentes, artistas, equipos técnicos, instituciones, patrocinadores y colaboradores durante una edición marcada por circunstancias excepcionales.
Tenerife Music Festival reafirma así su compromiso con la música en directo y con la celebración de grandes eventos culturales y musicales en Canarias.
Organización
Tenerife Music Festival está organizado por New Event y Farra y cuenta con el apoyo de Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Sociedad de Desarrollo, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.