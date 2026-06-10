El Tenerife Music Festival confirma la suspensión del viernes por la visita del papa y aclara qué pasará con las entradas

La organización del Tenerife Music Festival 2026 ha confirmado la suspensión de la jornada prevista para el viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. La decisión se adopta por las circunstancias excepcionales derivadas de la visita del papa León XIV a la Isla y tras las recomendaciones recogidas en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, el PLATECA.
La cancelación afecta a la primera jornada del festival, en la que estaban previstas las actuaciones de Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato. La organización ha explicado que durante las últimas semanas trabajó de forma coordinada con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Autoridad Portuaria y el resto de organismos implicados para estudiar alternativas que permitieran compatibilizar el evento con el dispositivo previsto para ese día.
Sin embargo, las recomendaciones del PLATECA, orientadas a evitar aglomeraciones y minimizar las afecciones a la movilidad y la seguridad con motivo de la visita oficial del Papa León XIV, han llevado a las instituciones competentes a revocar la autorización para celebrar la jornada del viernes 12 de junio.
El sábado se mantiene
La organización ha recalcado que la jornada del sábado 13 de junio se mantiene según lo previsto. Ese día actuarán Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.
El festival insiste así en que la suspensión afecta únicamente al viernes. La segunda jornada seguirá adelante y reunirá a varios de los artistas más destacados del cartel de esta tercera edición.
Qué pasará con las entradas
El comunicado también aclara qué ocurrirá con las entradas adquiridas para la jornada suspendida. La organización informará en los próximos días del procedimiento de devolución para todas las entradas correspondientes al viernes 12 de junio.
También se comunicará el sistema de devolución parcial para quienes hayan comprado abonos para los dos días. En ese caso, se devolverá la parte correspondiente a la jornada cancelada.
Además, quienes lo deseen podrán utilizar su entrada individual del viernes para acceder a la jornada del sábado 13 de junio. Si optan por esta alternativa, la entrada será considerada como utilizada y no procederá el reembolso.
La misma opción se aplicará a los asistentes con abono para los dos días. Podrán acceder el sábado con un acompañante. En ese supuesto, el abono también será considerado como utilizado y no procederá su devolución.
La organización lamenta los inconvenientes
La organización del Tenerife Music Festival lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a las personas que habían adquirido sus entradas para la primera jornada del evento.
En su comunicado, asegura ser consciente de la ilusión depositada por miles de asistentes y del esfuerzo realizado por muchas personas para acudir a esta edición.
El festival agradece la comprensión del público ante una situación que define como excepcional y afirma que seguirá trabajando para que la jornada del sábado sea “una gran celebración de la música” y el mejor cierre posible para esta tercera edición.