Suspenden los conciertos del viernes del Tenerife Music Festival por la visita del papa León XIV: el sábado se mantiene

La jornada del viernes 12 de junio del Tenerife Music Festival queda suspendida por la visita del papa León XIV a Tenerife y la activación de la alerta por eventos multitudinarios en Canarias.
La decisión se produce después de que este miércoles, 10 de junio, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, haya actualizado el PLATECA, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, activando la alerta por “por afecciones a la movilidad y concentraciones de personas con motivo de la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife” y atendiendo a las recomendaciones de dicho documento.
Según ha podido confirmar este periódico con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la suspensión afecta a los conciertos previstos para el viernes 12 de junio en el recinto portuario, donde estaba prevista la actuación de Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato.
Qué conciertos quedan suspendidos
La suspensión afecta únicamente a la programación del viernes del Tenerife Music Festival, prevista en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ese día estaban anunciados los conciertos de Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato, dentro de la primera jornada del festival.
La medida se adopta ante la activación del PLATECA y el dispositivo previsto con motivo de la visita del papa León XIV a la Isla.
Además, también quedan suspendidas las pruebas de luz, sonido o de cualquier otra índole entre las 08.00 y las 17.00 horas del viernes 12 de junio.
Se mantienen los conciertos del sábado
La programación del sábado 13 de junio, por el momento, se mantiene sin cambios. Esa jornada incluye los conciertos de Pablo Alborán, Camilo, Ana Mena e Iván Ferreiro, previstos dentro de la segunda jornada del festival.
El Tenerife Music Festival 2026 tenía previsto celebrarse los días 12 y 13 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una programación que incluía artistas nacionales e internacionales de primer nivel. La jornada del viernes estaba anunciada con Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato, mientras que el sábado figuran en el cartel Pablo Alborán, Camilo, Ana Mena e Iván Ferreiro.
La activación de la alerta por eventos multitudinarios se enmarca en las medidas de coordinación y seguridad previstas con motivo de la visita del pontífice a Canarias.
La respuesta de la productora
La productora del evento ha reconocido el impacto de la decisión y ha confirmado que emitirá un comunicado en breve para informar a los asistentes. “Estamos sufriendo mucho con la cancelación. Pero solo se ha cancelado el viernes, no el sábado”, ha señalado a este periódico.
Asimismo, la organización ha aclarado que se procederá a la devolución de las entradas correspondientes a la jornada suspendida. “Devolveremos el importe de la entrada, a no ser que quieran ir al día siguiente, a los conciertos del 13 de junio. Entonces se compensará un día por otro”, explican.