Rels B, Camilo, Nathy Peluso y Pablo Alborán se citan en el Tenerife Music 2026

Tenerife cuenta ya los días que restan para volver a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo en España. El 12 y el 13 de junio, el Tenerife Music Festival celebrará su tercera edición en la Dársena de Los Llanos del puerto de la capital tinerfeña, con un cartel que reúne a artistas que atraviesan algunos de los momentos más sólidos y mediáticos de sus carreras.
El festival llega este año liderado por Rels B, Camilo, Nathy Peluso y Pablo Alborán, cuatro nombres que actualmente dominan playlists, giras internacionales y escenarios de gran formato dentro y fuera de España. Rels B aterrizará en la Isla convertido en uno de los artistas españoles más escuchados del planeta y en una figura clave de la música urbana internacional. Su capacidad para conectar con nuevas generaciones y llenar grandes recintos lo ha consolidado como uno de los fenómenos más sólidos de la industria musical actual.
‘CLUB GRASA TOUR’
Nathy Peluso llegará al festival en plena expansión internacional con Club Grasa Tour, un espectáculo que se ha convertido en uno de los directos más comentados y visualmente impactantes del panorama latino. La artista argentina vive además uno de los momentos más creativos de su trayectoria, reafirmando su perfil como una de las voces más potentes, arriesgadas y carismáticas de la escena actual.
El sábado 13 será el turno de Camilo, uno de los artistas latinos con mayor alcance global de los últimos años. Su conexión masiva con el público, el éxito internacional de sus giras y una comunidad de seguidores que se multiplica en cada lanzamiento lo mantienen como uno de los nombres más influyentes de la música en español.
Junto a él estará Pablo Alborán, que atraviesa una nueva etapa artística marcada por la dimensión internacional de su gira KM0. El malagueño continúa consolidándose como una de las voces más importantes del pop español contemporáneo, combinando éxito comercial, reconocimiento internacional y una conexión emocional única con el público.
El cartel se completa con Ana Mena, consolidada como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional gracias a su éxito entre España e Italia; Iván Ferreiro, referente indiscutible del pop rock nacional, y El Arrebato, uno de los artistas más queridos y reconocibles de la música española.
MÚSICA Y VERANO JUNTO AL OCÉANO
Más allá del lineup, el Tenerife Music Festival mantiene una de sus grandes señas de identidad: un recinto frente al océano, junto al Auditorio de Tenerife, donde música, verano y experiencia turística se unen en un entorno único dentro del circuito festivalero nacional.
Con miles de asistentes previstos y la venta de entradas avanzando a gran ritmo, el festival afronta ya la cuenta atrás hacia la edición más ambiciosa de su historia.