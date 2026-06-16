Declarada la emergencia por desprendimientos en la playa de Las Gaviotas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer declarar la emergencia de la obra en el talud de la playa de Las Gaviotas, lo que permitirá intervenir de manera inmediata ante el “grave peligro” que genera el desprendimiento de piedras en la carretera que da acceso a este enclave costero, el cual fue cerrado la semana pasada con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y bañistas.
Para dar inicio a los trabajos, el Consistorio ha acordado adjudicar, por 1,9 millones de euros, el contrato de las actuaciones de contención del talud a las empresas Tacande Geotécnica y Wara Ingeniería Ambiental, obras que se prevé den comienzo en un mes y que se prolongarán por un año.
Las adjudicatarias llevarán a cabo la inspección principal de la zona, la identificación y cartografiado de sectores inestables, las obras de contención necesarias en la montaña, además de la revisión de las mallas y pantallas dinámicas existentes y la supervisión con un dron del área afectada.